Максим Артамонов На бумаге и на деле Экоактивисты и учёные рассказали о проблемах при благоустройстве природных территорий Перми Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

На пленарке Пермской городской думы в январе 2024 года чиновники мэрии отчитались перед депутатами об экологической политике, которая реализуется на территории города. В докладе, который представила парламентариям первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова, было озвучено много цифр и планов по проекту «Зелёное кольцо», который направлен на обустройство общественных пространств и ревитализацию долин Егошихи и Данилихи, а также ООПТ «Черняевский лес».

«Новый компаньон» узнал, насколько отчёты чиновников соответствуют действительности, и пообщался с теми, кто непосредственно занимается проблемами долин малых рек Перми и других природных территорий города.

Речные долины

В разных участках долин Егошихи и Данилихи сейчас идёт создание трёх парков. Власти обещают оборудовать в этих локациях пешеходные дорожки с разными видами покрытий, сделать оборудованные спуски, смотровые площадки, мостики, освещение и видеонаблюдение. На территории долин должны появиться визит-центры и дождевые сады (биофильтры) для очистки поверхностного стока.

При этом если обустройство в долине Егошихи планируется завершить до ноября 2024 года, то когда закончится благоустройство Данилихи, пока не ясно: подрядчик срывает сроки.

Координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей отмечает, что «проблемы у рек в последние годы, как ни странно, не уменьшились, а увеличились». Причины такой ситуации — позиция застройщиков и жителей.

Во-первых, застройщики начали понимать, что долины малых рек, которые скоро станут парками, можно использовать как преимущество, и строить дома у парков.

«Это Дом у сада — ПМД, в Саду соловьёв, спорткомплекс в ивовом сквере у Сада соловьёв — ООО «Звезда 2013», дом на кромке Егошихи напротив ул. Студенческой — компания «Мегаполис", засыпка и застройка истока Гусянки (строит муниципалитет). В Первогороде на обрыве воздвигают ЖК «Опера». Прямо сейчас на Егошихе напротив ул. Ушинского засыпают приток Егошихи и сносят деревья в водоохранной зоне. На Зелёнке — им мало «Арсенала», идёт суета с целью постройки новых жилых домов совсем уж в долине. То есть мы видим небывалую активизацию застройки долин. Я надеюсь, что это проблемы переходного периода и установленная граница ООПТ у рек будет железобетонной границей застройки», — пояснила Баглей.

Во-вторых, жители также осознали ценность рек, и сейчас любое нарушение вызывает сопротивление и информационную волну, считает Баглей.

«Что-то происходит прямо сейчас: отсыпка мусора на Гусянке, отсыпка снегоотвалов на Бригадирской, слив загрязнений в Красновский ручей, — перечисляет активистка. — Тут мы наблюдаем интересное разделение в надзорных органах. Экологическая инспекция пишет отписки и не решает проблемы — по сути, бездействует; а природоохранная прокуратура сотрудничает с жителями и помогает решать проблемы. Например, на Гусянке они физически перекрыли незаконный сток загрязнений, и сразу обнаружилось, кто сливал эти загрязнения».

Баглей также обратила внимание на проблемы на территории Первогорода на Егошихе. В частности, на месте бывшей мебельной фабрики в Разгуляе сейчас идут строительные работы, жители возмущены, что не опубликован и не обсуждался проект развития этого участка.

Фрагментированный лес

В докладе Ольги Андриановой отдельный блок был посвящён Черняевскому лесу, который имеет статус особо охраняемой природной территории. Сейчас на его территории оборудованы деревянные настилы длиной 1350 м, сделаны беговые и велосипедные маршруты длиной 18 км, установлены видеокамеры и т.д.

В рамках проекта чиновники решили выполнить дополнительные работы: отремонтировать переезды через водные объекты, расширить велосипедные маршруты, оборудовать санузлы автономными системами водоотведения и водоснабжения. Закончить все работы планируется летом этого года.

По словам президента фонда «Обвинская роза», биолога Елены Плешковой, ряд управленческих решений в отношении как зелёных насаждений на территории Перми, так и природных территорий уже давно назрел. Например, правильным шагом было создание МКУ «ГорЗеленСтрой», формирование системы дождевых садов и создание визит-центров. Однако «хотели как лучше, а выходит — как всегда, а иногда — ещё и хуже», говорит Плешкова.

«Особенно плохо — ООПТ "Черняевский лес". Проводимое благоустройство разрушает эту территорию как лесную и превращает лес в парк. Это означает, что те важные функции, которые она выполняет — защита воздушного бассейна трёх районов города от промышленных загрязнений, защита прилегающих микрорайонов от жары летом и холода зимой, — будут выполняться хуже, а сам лес начнёт деградировать. И мы рискуем потерять эту ценную природную территорию. Задача города — создать устойчивый каркас из природных территорий, соединённых между собой. А у нас из природной территории делают озеленённую», — пояснила учёный.

Елена Плешкова считает, что из перечисленных в докладе Андриановой мероприятий по благоустройству «категорические возражения вызывают и освещение природных территорий, и прокладывание так называемых «дорожек», которые серьёзно повреждают корневые системы деревьев, и сами маршруты, в том числе велосипедные».

«В дебатах по поводу этого «благоустройства» представители управления по экологии и природопользованию ссылаются на то, что дорожки занимают только 1% от территории леса. Но «скромно умалчивают», что они фрагментируют лес, что является одной из самых серьёзных опасностей для него. Я уже не говорю о варварском проекте «капитального ремонта» парка Балатово. Когда жителям города предлагали проголосовать за благоустройство Черняевского леса, их не предупреждали, к каким последствиям это приведёт для него. И то, что руководители города тоже этого не представляют, — очень плохо. Потому что подобная практика переносится и на другие природные территории», — пояснила свою позицию президент фонда «Обвинская роза».

В общем и целом, экологи сходятся во мнении, что назрела большая необходимость в обсуждении уже совершённых ошибок и коррекции дальнейших работ по «Зелёному кольцу». Это нужно, чтобы изменить стратегию работы и подход к благоустройству природных территорий.

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