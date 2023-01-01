Максим Артамонов В Перми чиновники пообещали сохранить ивовый сквер при строительстве спорткомплекса на улице Аркадия Гайдара Объект будет находиться рядом с Садом соловьёв Поделиться Твитнуть

Макет спорткомплекса / Фото: пресс-служба правительства Пермского края

При возведении двухэтажного крытого спорткомплекса по ул. Аркадия Гайдара, 12б будут снесены деревья, попадающие в пятно застройки. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве спорта, не уточнив количество зелёных насаждений, подлежащих сносу.

В ведомстве сослались на то, что «многие деревья аварийные, либо наклонены под углом 45 градусов, что является небезопасным».

«При этом количество деревьев, подлежащих восстановлению компенсационным озеленением с учётом санитарного состояния, определено минприроды. На участке предусмотрена высадка кустов боярышника, а также выполнение компенсационной посадки на территории Перми, согласно Порядку сноса зелёных насаждений на озеленённых территориях, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Пермского края. Объём посадки будет определён проектом, с учётом соотношения сносимых и высаживаемых зелёных насаждений, установленных Приказом Минприроды Пермского края от 13.09.2022 №30-01-02-1124», — отметили в министерстве.

Конкретное место, где будут высажены деревья, согласуют с администрацией Мотовилихинского района.

В минспорта также заявили, что сквер, который находится рядом с площадкой застройки, «не будет затронут или повреждён, поскольку не имеет узкой границы с местом строительства объекта».

«Если возникнет угроза повреждения деревьев, то их стволы заблаговременно будут защищены щитами», — сказали в ведомстве.

Кроме этого, инвестор пообещал «взять аллею на содержание, либо произвести её улучшение по согласованию с администрацией Мотовилихинского района».

Напомним, на прошлой неделе Управление градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на возведение крытого спорткомплекса по ул. Аркадия Гайдара, 12б. Этот участок находится между Садом соловьёв и ивовым сквером. Ранее проект получил положительное заключение госэкспертизы, хотя местные жители и экоактивисты выступили против застройки.

Строительство крытого многофункционального манежа будет осуществляться на условиях государственно-частного партнёрства. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 132 млн руб. Из них 31,6 млн выделено из федерального бюджета, ещё около 10 млн — из краевой казны. Остальные средства вложит инвестор.

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