Работы по благоустройству Черняевского леса в Перми закончатся летом 2024 года Риск срыва сроков остаётся в долине реки Данилихи Поделиться Твитнуть

Изображение: из презентации доклада Дмитрия Белановича

Во время пленарки Пермской городской думы первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова рассказала о ходе работ в рамках проекта «Зелёное кольцо», который реализуется на территории города с 2022 года. Этот проект направлен на обустройство общественных пространств и экологическое восстановление долин малых рек Перми Егошиха и Данилиха, а также ООПТ «Черняевский лес».

По словам Ольги Андрияновой, сейчас в Черняевском лесу оборудованы деревянные настилы длиной 1350 м, обустроены беговые и велосипедные маршруты длиной 18 км, установлены видеокамеры и т.д. В ходе реализации проекта чиновники решили выполнить дополнительные виды работ: ремонт переездов через водные объекты, расширение велосипедных маршрутов, освещение малых архитектурных форм, оборудование санузлов автономными системами водоотведения и водоснабжения. В связи с этим завершить благоустройство в Черняевском лесу планируется летом 2024 года.

В долинах малых рек планируется сделать пешеходные дорожки с разными видами покрытий, оборудованные спуски, смотровые площадки, мостики, малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение. Кроме того, там будет установлена система навигации и выполнено озеленение. Также чиновники обещают оборудовать визит-центры и дождевые сады (биофильтры). Это биоинженерные сооружения для очистки поверхностного стока, которые позволяют снизить нагрузку на основную систему ливневой канализации и улучшить качество воды в водных объектах.

В долине Егошихи будет создано три парка: «Устье Егошихи», «Средняя дамба» и «Красные Казармы». Сейчас на всех участках завершено погружение свай для основания будущих экологических троп. В парке «Устье Егошихи» уже монтируются металлический и деревянный настил, металлокаркас и ограждения, идёт заготовка ступеней, кабельной канализации и опор освещения. Обустройство всех трёх парков планируется завершить до ноября 2024 года.

В долине Данилихи чиновники также обещают обустроить три парка: «Сквер Каменских», «Парк у Центрального рынка» и «Серебрянский парк».

Во время обсуждения доклада депутат Эдуард Гараев спросил, почему оказались низкими показатели освоения средств по благоустройству долины Данилихи. Андриянова пояснила, что возникла проблема с подрядчиком, который, несмотря на неоднократные предупреждения, срывает сроки. В связи с этим первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник попросила оценить риски неисполнения работ. По словам Ольги Андрияновой, работы по Егошихе будут закончены в ноябре 2024 года, а по Данилихе есть риск срыва сроков. Но ситуация, по мнению чиновницы, находится на особом контроле.

Депутата Арсена Болквадзе заинтересовал о вопрос о том, насколько был реализован комплексный план развития ООПТ в Перми, принятый в 2014 году. Ольга Андриянова отметила, что за это время было создано 13 ООПТ местного значения из 13 планировавшихся. Кроме того, действуют два региональных из четырёх, два ООПТ находятся в стадии организации.

Всего на сегодняшний день в Перми создано 29 ООПТ (24 — местного значения, 5 — регионального). Эти территории занимают 17,5% от площади города.

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