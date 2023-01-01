Максим Артамонов Новые контейнерные площадки, ТКО и экотехнопарк Пермская городская дума прняла два решения об уборке мусора на территории города Поделиться Твитнуть

На ноябрьском пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли сразу два решения, которые касаются уборки мусора и обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Перми. Они одобрили проект решения по установлению расходного обязательства по обустройству контейнерных площадок нового типа для сбора мусора и поддержали передачу в краевую собственность проектно-сметной документации на строительство экотехнопарка в Софронах. По обоим вопросам отчитался заместитель главы Перми Игорь Субботин. У депутатов возникло много вопросов.

По словам чиновника, сейчас администрация районов ведёт приём заявок на предоставление субсидий на обустройство контейнерных площадок нового образца на придомовых территориях многоквартирных домов. Перечень таких объектов власти намерены создать до 15 декабря этого года.

Предельная стоимость одной площадки, по данным Субботина, составит 860 тыс. руб., и до конца этого года чиновники обещают обустроить 54 площадки, а в 2024-м — 36. Сами баки для мусора будет закупать региональный оператор, а город только обязуется установить соответствующие площадки.

«Итоговое количество и перечень обустроенных площадок будут определены по итогам заявок на предоставление субсидий», — пояснил чиновник.

В состав комиссии по отбору и ранжированию объектов планируется включить общественников и помощников депутатов. По итогам ранжирования и заявок от жителей будет выделено финансирование и начнётся обустройство площадок. В проекте бюджета на ближайшие три года увеличено финансирование, в том числе, и на обустройство таких контейнерных площадок.

Парижские клопы и пермские крысы

После того как чиновник отчитался по первому проекту решения, у депутатов возникли вопросы об эффективности нововведений, которые касаются сбора мусора. Депутат Геннадий Сторожев поинтересовался, сможет ли город избавиться от нашествия крыс.

«Мы много слышали, как Париж заели клопы, не замечая того, что Пермь заедают крысы. Эти мероприятия по финансированию улучшенных площадок сбора мусора продвинут нас в направлении того, чтобы избавиться, хотя бы частично, от нашествия этих крыс? Планы такие есть?» — спросил депутат.

Субботин сослался на то, что уже четыре года из управления по экологии выделяются деньги на обработку всех контейнерных площадок. В следующем году также заложены средства, а новые контейнерные площадки — «это внешний вид, чистота и наименьшее количество крыс».

Депутат Алексей Овчинников задал вопрос о стоимости одной площадки, которая «достаточно внушительная». «Хотелось бы понять, что в неё входит? Как они будут устанавливаться — централизованно или управляющими компаниями?» — спросил парламентарий.

Как выяснилось, 860 тыс. руб. — это средняя цена. На каждую отдельную площадку она будет рассчитываться индивидуально — в зависимости от количества баков, покрытия (например, твёрдое оно будет или нет), крыши, подъезда и других параметров, которые пропишут в соответствующем положении.

Депутат Олег Бурдин высказался в том духе, что по факту у новых площадок будет более благородный вид, но «по сути, накопление происходит точно так же, как при старых контейнерных площадках открытого типа, что создаёт определённые неудобства жильцам». Это и собаки, и ветер, который разносит мусор, и крысы, потому что дератизация не помогает.

Депутат Владимир Манин обратил внимание на то, что нужно работать с типоразмерами площадок для сбора ТКО.

«Мы неоднократно говорили, что надо иметь какой-то график замены так называемых «калош» — больших контейнеров без крышек, откуда разносится мусор. И мы до сих пор не можем получить от регионального оператора ответ. Когда он нам выдаст чёткий график со сроками по замене, и на всех контейнерных площадках будут стоять короба с крышками? Поэтому я бы предложил всё-таки департаменту ЖКХ такой график у оператора затребовать. От этого будет зависеть и количество финансовых средств, которые мы выделяем», — отметил Манин.

Итог обсуждению подвёл Олег Бурдин, который призвал коллег искать альтернативные формы сбора мусора и перестать «плыть по течению», уповая только на возможности регоператора.

«Мне кажется, в последние годы с точки зрения утилизации ТКО мы заняли какую-то очень странную позицию. Есть региональный оператор, и мы плывём по течению. Мы не первый год говорим о том, что есть разные территории в Перми. Есть территории ИЖС, где надо попробовать возобновить кольцевой сбор. Есть практика погружных контейнеров. В других регионах РФ они используются. Это красиво, удобно и с точки зрения санитарии здорово. Поэтому, если мы будем опираться на те возможности, которые есть у регионального оператора (техники у них нет, возчиков нет), мы так и будем ставить контейнеры, которые не решают в целом проблему. Понятно, что расходные обязательства принимать надо, поддержка важная, нужная. Но я считаю, что нужно выходить в диалог с регоператором и искать разные формы утилизации ТКО», — сказал депутат.

Безвозмездно, то есть даром

Второй вопрос пленарки, посвящённый мусорной теме, касался безвозмездной передачи проектно-сметной документации по строительству экотехнопарка в Софронах на краевой уровень. Ранее в краевую собственность также был передан земельный участок на территории Фроловского сельского поселения, где и планируется строительство объекта.

Во время обсуждения этого вопроса депутат Сергей Медведев высказал мнение, что в решениях об установке новых площадок для сбора ТКО и передачи полигона для мусора на краевой уровень должна быть какая-то логика, но её нет.

«Мы принимаем достаточно серьёзное бюджетное решение, это очень хорошо для города. Но я где-то теряю связь между этими контейнерными площадками, логикой и полигоном. Я думаю, что это должно быть взаимосвязано. Думаю, что наши контейнерные площадки, которые могли бы быть с раздельным сбором мусора, без лишней бюрократии и дальнейших логистических ляпов могли бы работать именно с полигоном. Но мы два противоречивых решения принимаем: дорогие площадки и отдаём бесплатно полигон. Вопреки здравому смыслу всё происходит. В принципе принимать надо, но логики не вижу», — сказал депутат.

Аналогичный вопрос о логистических связях задал депутат Владимир Молоковских: «Будем ли мы пользоваться этой площадкой для складирования и утилизации городских отходов?».

Игорь Субботин пояснил, что на новом объекте будет вестись не только сортировка мусора, но и переработка, он также пообещал, что город будет пользоваться новым комплексом в полной мере.

Проектно-сметная документация была разработана в 2019-2021 годах. Планируемый экотехнопарк включает в себя мусоросортировочный комплекс и площадку мембранного компостирования. К сегодняшнему дню на территории, где хотят построить объект, были проведены инженерные изыскания, установлена санитарно-защитная зона и получено заключение государственной экологической и строительной экспертизы на три года. Все работы проведены по договору, на это были выделены бюджетные деньги.

Так как ранее полномочия и объекты недвижимости, находящиеся на планируемом под строительство участке, были переданы в собственность края, возникла необходимость передать краю также и проектную документацию, на основании которой и планируется построить этот объект, объясняют городские власти.

Так, в конце октября к главе Перми Эдуарду Соснину поступило предложение передать в безвозмездную собственность Пермского края разработанную проектную документацию и исключительную программу по реализации строительства объекта.

До этого, в сентябре, краевые власти подписали концессионное соглашение с ООО «Энвиком-Пермь» по строительству завода ТКО в Софронах. Полномочия концедента, то есть обладателя права собственности на объект, по поводу которого заключается концессионное соглашение, будут осуществлять министерство ЖКХ и минимущества Прикамья.

Комплекс должен быть полностью построен до 1 января 2028 года. Минимальный поступающий на обработку объём ТКО составит 250 тыс. тонн в год. Общий объём инвестиций концессионера составит почти 4,7 млрд руб.

По итогам обсуждения депутаты решили безвозмездно передать проектно-сметную документацию на краевой уровень.

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