Алёна Бронникова Депутаты Перми одобрили решение по проектной документации на строительство экотехнопарка Проект безвозмездно передадут в собственность Пермского края Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Депутаты Пермской городской думы обсудили безвозмездную передачу объектов недвижимости, которые касаются строительства экотехнопарка в Софронах, из собственности муниципалитета на краевой уровень. Доклад на заседании комитета по инвестициям 15 ноября представил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Станислав Баскаков.

По словам чиновника, в 2019-2021 годах была разработана проектная документация по строительству экотехнопарка на территории Пермского ГО, включающего в себя мусоросортировочный комплекс и площадку мембранного компостирования. Кроме этого, были проведены инженерные изыскания, установлена санитарно-защитная зона и получено заключение государственной экологической и строительной экспертизы на три года. Все работы проведены по договору, на это были выделены бюджетные деньги.

Так как ранее полномочия и объекты недвижимости, находящиеся на планируемом под строительство участке, были переданы в собственность края, возникла необходимость передать краю также и проектную документацию, по которой будет возводиться экотехнопарк.

«В адрес главы Перми 26 октября поступило предложение передать в безвозмездную собственность Пермского края разработанную проектную документацию и исключительную программу по реализации строительства объекта. Для этого требуется соответствующее решение Пермской городской думы», — сообщил Станислав Баскаков.

Депутаты обратили внимание, что на данные работы были потрачены деньги, и поинтересовались, предусмотрена ли компенсация этих средств. Глава департамента ЖКХ отметил, что в рамках федерального законодательства объект передаётся на безвозмездной основе.

По итогам обсуждения депутаты поддержали предложение о передаче документации на краевой уровень.

Власти Прикамья в сентябре подписали концессионное соглашение с ООО «Энвиком-Пермь» по строительству завода ТКО в Софронах. Полномочия концедента будут осуществлять министерство ЖКХ и минимущества Прикамья. Комплекс должен быть полностью построен до 1 января 2028 года. Минимальный поступающий на обработку объём ТКО составит 250 тыс. тонн в год. Общий объём инвестиций концессионера составит почти 4,7 млрд руб.

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