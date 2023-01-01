Власти Прикамья подписали концессионное соглашение по строительству завода ТКО в Софронах Комплекс должен быть построен до 1 января 2028 года Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края подписали с ООО «Энвиком-Пермь» концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного комплекса в Софронах. Подпись под документом поставила и.о. губернатора Прикамья Ольга Антипина.

Полномочия концедента будут осуществлять министерство ЖКХ и минимущества Прикамья. По условиям концессионного соглашения, «Энвиком-Пермь» обязано возвести объект за свой счёт или с привлечением средств, право собственности будущего экотехнопарка будет принадлежать концеденту.

Минимальный поступающий на обработку объём ТКО составит 250 тыс. тонн в год. В целом планируется возвести два участка. Комплекс по обработке ТКО должен быть построен не позднее 1 января 2026 года, срок его эксплуатации должен быть не менее 20 лет. Комплекс энергетической утилизации органической фракции, входящей в ТКО, необходимо построить до конца 2027 года, срок эксплуатации должен составить не менее 18 лет. Доля направляемых на захоронение отходов комплекса после введения в эксплуатацию обоих участков не должна превышать 35% от общей массы поступающих ТКО. Площадь передаваемого в аренду земельного участка в Софронах для строительства комплекса — 89 тыс. кв. м, вместе с ним будут переданы автовесовая и дорога на полигон.

Общий объём инвестиций концессионера составит почти 4,7 млрд руб. Из них более 3,4 млрд будет направлено на строительство первого участка, остальное — на возведение второго. Без внесения изменений в соглашение объём инвестиций концессионера может быть увеличен не более чем на 20% от изначальной суммы. Соглашение заключается на 2023-2045 годы.

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