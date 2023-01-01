Максим Артамонов Дума Перми одобрила расходное обязательство по обустройству новых контейнерных площадок Планируется установить 90 таких пунктов на территориях многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы 21 ноября депутат одобрили проект решения по установлению расходного обязательства муниципалитета по обустройству контейнерных площадок нового типа для раздельного сбора мусора.

Как рассказал заместитель главы Перми Игорь Субботин, сейчас администрация районов ведёт приём заявок на предоставление субсидий на обустройство контейнерных площадок нового образца на придомовых территориях многоквартирных домов. Перечень будет составлен до 15 декабря этого года.

Предельная стоимость одой площадки составит 860 тыс. рублей. До конца года будет обустроено 54 таких площадок, в 2024 году — 36 площадок.

«Итоговое количество и перечень обустроенных площадок будут определены по итогам заявок на предоставление субсидий», — сказал чиновник.

Напомним, в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов планируется включить общественников и помощников депутатов. По итогам ранжирования и заявок от жителей будет выделено финансирование, и начнётся обустройство площадок. В проекте бюджета на ближайшие три года увеличено финансирование в том числе и контейнерных площадок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.