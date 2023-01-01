Максим Артамонов В Перми установят 90 контейнерных площадок нового типа для ТКО Их оборудуют на территории многоквартирных домов и ИЖС Поделиться Твитнуть

На состоявшемся 15 ноября заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы депутаты одобрили проект решения, который касается установления расходного обязательства муниципалитета по обустройству контейнерных площадок нового типа (с раздельным сбором мусора - ред.). Этот вопрос включён в повестку ноябрьской пленарки.

По словам заместителя главы администрации Перми Игоря Субботина, за счёт городских и краевых средств планируется обустроить около 90 контейнерных площадок на территории многоквартирных домов. Также их будут устанавливать на территории ИЖС. В состав комиссии по отбору и ранжированию объектов планируется включить общественников и помощников депутатов. По итогам ранжирования и заявок от жителей будет выделено финансирование, и начнётся обустройство площадок.

Информацию о критериях, по которым будут ранжироваться такие площадки, чиновники мэрии направят депутатам.

Ранее, в конце октября, Игорь Субботин сообщал, что в городском бюджете запланировано 32 млн руб. на обустройство в Перми контейнерных площадок нового типа. Дополнительно на эти цели будет выделено 90 млн руб. Ежегодно планируется делать не менее 150 таких площадок.

Кроме того, в августе гордума приняла решение выделить дополнительные деньги для вывоза с контейнерных площадок отходов, которые не относятся к ТКО.

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