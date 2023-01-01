Проект бюджета Перми на 2024-2026 годы рекомендовали принять в первом чтении Слушания состоятся 21 ноября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На заседании комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы депутаты рассмотрели параметры бюджета на 2024 год и на следующие два года. Вера Титяпкина, начальник департамента финансов администрации Перми, подчеркнула, что главными целями бюджетной политики города на ближайшие три года являются обеспечение стабильности и сбалансированности бюджета, а также приоритетное выполнение всех социальных обязательств и участие в реализации национальных проектов.

По словам Веры Титяпкиной, основная часть работ по благоустройству города будет завершена в 2023 году, после чего начнётся переход к более устойчивому бездефицитному бюджету. Проект бюджета был составлен с учетом восстановления экономических показателей на основе базового прогноза социально-экономического развития.

Согласно проекту, доходы бюджета на 2024 год составят 50,8 млрд руб., на 2025 год — 49,3 млрд руб., на 2026 год — 49,8 млрд руб. Расходы бюджета на 2024 год запланированы в размере 50,3 млрд руб., на 2025 год — 48,7 млрд руб., на 2026 год — 49,2 млрд руб. В целях погашения муниципального долга предусмотрен профицит бюджета в размере 500-600 млн руб. ежегодно. Структура доходов бюджета включает налоговые и неналоговые доходы, которые на 2024 год составят 28,7 млрд руб., на 2025 год — 30,6 млрд руб., на 2026 год — 32,5 млрд руб.

Проект бюджета предусматривает индексацию мер социальной поддержки и увеличение расходов на приведение образовательных учреждений в нормативное состояние.

В структуре расходов бюджета основной объем средств выделен на образование — 21 млрд руб., дорожное хозяйство и транспорт — приблизительно 14,5 млрд руб., расходы на ЖКХ и благоустройство составят 6 млрд руб. Уменьшение расходов на сферу ЖКХ в следующие года связано с завершением комплексной благоустройства города.

Планируется осуществить бюджетные инвестиции на сумму 14 млрд руб. в течение 2024-2026 годов. Из этих средств 5,6 млрд руб. будет направлено на строительство и реконструкцию образовательных учреждений, 4,2 млрд руб. — на приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан, 1,5 млрд руб. — на комплексное развитие электротранспорта, 1,4 млрд руб. — на строительство коммунальной инфраструктуры и благоустройство. Также в бюджете предусмотрены средства на строительство 5 общественных центров.

Расходы на благоустройство города в следующем году составят 3,5 млрд руб. Для этой цели будет привлечен значительный объем средств из краевого бюджета. Деньги будут направлены на общественные территории, ремонт фасадов жилых домов, благоустройство набережной реки Камы от «Перми-1» до «Мотовилихинских заводов», а также реализацию проекта «Зеленое кольцо». В проекте бюджета увеличено финансирование на ремонт пешеходных лестниц и переходов, обустройство остановочных пунктов и контейнерных площадок.

Политика управления долгами предусматривает ежегодное погашение обязательств по ранее привлеченным бюджетным кредитам. По итогам заседания, члены комитета по бюджету и налогам рекомендовали проект бюджета на 2024 год и на следующий период к принятию в первом чтении. Будет создана рабочая группа для подготовки документа ко второму чтению. Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что необходима прочная финансовая основа для стабильного развития города в ближайшие три года.

Дальнейшее обсуждение проекта бюджета будет проходить при рассмотрении документа в первом чтении на заседании Пермской Думы 21 ноября, а окончательное принятие планируется на 19 декабря.

Напомним, что с бюджетом города можно ознакомиться на портале «Публичный бюджет города Перми».

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