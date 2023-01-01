Елена Синица Опыт, гуманизм и доверие Какие тренды складываются на рынке труда в 2023 году Поделиться Твитнуть

На сегодняшний день устойчиво сформировались несколько трендов в кадровой политике. Среди них — рост ценности опыта сотрудников, подготовка лидеров нового формата и борьба за таланты. К таким выводам пришли эксперты журнала Top Career. Рассказываем подробнее о каждом из них.

Во главе — ценность опыта

Сейчас как никогда ценятся сотрудники с опытом работы. Примерно 47% руководителей кадровых служб считают опыт сотрудников основным приоритетом работы в 2023 году. Положительный опыт сотрудников определяет успех компании. При заинтересованности команды на 41% сокращаются прогулы, на 24% уменьшается текучесть кадров в компаниях с высокой текучкой и на 59% — с низкой. Кроме того, на 17% увеличивается производительность, на 20% повышаются продажи, на 21% — рентабельность.

Гуманизм в отношениях работника и руководителя

Эмоционально дистанцированное управление остаётся в прошлом. Сотрудники нуждаются в чутких менеджерах-гуманистах. Таким образом, сейчас как никогда важны честность и доверие и частые контакты. В тренде — человечность, поддержка и персональный подход к каждому сотруднику.

При этом, согласно статистике, 31% сотрудников отметили, что их общение с руководством носит нейтральный или явно негативный характер. 49% работников чувствуют себя выгоревшими.

Борьба за таланты

Наём в 2023-м будет сложным. Всё дело в том, что у молодёжи нет навыков, востребованных бизнесом, а привычные воронки подбора теряют эффективность.

Кроме того, кандидаты на интервью исходят из своих ожиданий и ведут себя проницательнее.

Гибкий график, достойная оплата, солидные льготы для качественных соискателей — теперь это не просто желательно, это уже что-то вроде «по умолчанию».

«Да, можно подумать, что у нас рынок труда принадлежит работодателям, но абы кто никому не нужен, а хорошие специалисты становятся всё более востребованными и знают себе цену», — говорят эксперты.

Интерес к временным сотрудникам

Нарастает популярность использования услуг фрилансеров и контрактников. Они занимают те места, которые раньше безоговорочно отдавались работникам в штате. Преимущества заёмного труда уже оценили и работодатели, и персонал. Для компании это возможность тестировать и формировать кадровый резерв, а для сотрудников — работать когда и как хотят, выбирая для себя наиболее интересные проекты.

Совершенствование гибридного графика работы

На сегодняшний день никто не хочет отказываться от гибридного графика. Напротив, его хотят только развивать, ведь он позволяет балансировать между работой и личной жизнью. Более того, сотрудники могут не переживать за дресс-код и не тратиться на дорогу. Так что в 2023 году организациям, которые не предлагают гибкие модели работы, труднее нанимать и удерживать персонал.

Однако в вопросе гибридного графика возникает ещё один аспект — появляются вопросы обеспечения контроля, признания и вовлечения сотрудников, независимо от того, работают они удалённо или в офисе. При этом сейчас важно забыть о контроле «в лоб», пора искать более доверительные методы.

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