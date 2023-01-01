«Мы заинтересованы в привлечении молодых и перспективных кадров» Поделиться Твитнуть

Анатолий Галкин, директор ООО «ЭЛКАМ»

Ценность человеческих ресурсов в последнее время выросла, как никогда. Сейчас время универсалов. И помимо знаний и навыков, которые требуются для выполнения конкретной трудовой функции, сотруднику требуются дополнительные компетенции.

В октябре 2022 года мы участвовали в ярмарке вакансий и почувствовали интерес молодых специалистов к освоению новой профессии на производстве. В связи с этим мы решили открыть программу переподготовки кадров специально для нашего предприятия. Например, если у человека есть базовое образование и он находится в статусе безработного или хочет освоить новую профессию, то мы предлагаем ему пройти обучение в учебно-аттестационном центре, который является нашим партнёром. После этого ему необходимо год отработать на нашем предприятии. Обучение проводится в течение двух месяцев — три недели теория, три недели производственная практика у нас на предприятии под руководством опытного наставника. Затем претендент сдаёт экзамен в учебном центре, получает свидетельство о профессиональной переподготовке и приходит трудиться в нашу компанию. Первый сотрудник, прошедший обучение по этой программе, уже работает на нашем производстве.

Кроме того, мы пересмотрели кадровую политику предприятия. Сейчас мы рассматриваем кандидатуры женщин на рабочие специальности, например, слесаря, оператора станков с ЧПУ. То есть мы расширили свои рамки в подборе персонала.

Если говорить о влиянии ситуации с мобилизацией на кадровый состав предприятия, то мы сделали и продолжаем делать всё возможное, чтобы сохранить коллектив, поддержать тех, кто был призван, и предотвратить ситуацию с дефицитом кадров. У нас действует инициативная группа. Это те люди, которые могут быстро провести мозговой штурм и принять решение, что нужно сделать в той или иной ситуации.

С сотрудниками, которые отправились исполнять свой гражданский долг, мы поддерживаем постоянную связь. За ними сохранены рабочие места, все льготы и социальные гарантии. Трудовой договор у нас с ними не прекращается. Дети мобилизованных сотрудников получили новогодние подарки и пригласительные билеты на праздник от руководства компании.

Сейчас как никогда важно уделять внимание здоровью сотрудников, в том числе их психоэмоциональному состоянию. С прошлого года мы организовали для своих сотрудников полисы ДМС — «Сберздоровье» и «ВСК». Также часть сотрудников побывали на санаторно-курортном лечении (это люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые давно работают на предприятии).

Мы уделяем немало внимания спортивным мероприятиям, по максимуму вовлекаем сотрудников компании в спортивную жизнь — регулярно участвуем в общегородских мероприятиях: Пермский марафон, ЗаБег.РФ, «Лыжня России».

В 2022 году в рамках развития корпоративной культуры, а также для сплочения коллектива и поддержки спортивного духа мы предоставили сотрудникам возможность заниматься спортом. Были выбраны два направления: йога и волейбол.

Волейбольная команда «ЭЛКАМ» приняла участие в товарищеском матче турнира среди предприятий машиностроительной отрасли. А занятия йогой проходят два раза в неделю и завоевали популярность у женской половины коллектива компании.

Наше предприятие открыто к взаимодействию. В настоящее время мы активно сотрудничаем с учебными заведениями Пермского края: это политехнический колледж им. Славянова, техникум промышленных и информационных технологий им. Изгагина, ПНИПУ, авиационный техникум им. Швецова. Наши специалисты регулярно проводят производственные экскурсии для студентов с последующей возможностью прохождения практики и дальнейшего трудо­устройства на наше предприятие.

Кроме того, мы сотрудничаем с учебным центром «Становление» — единственным в Пермском крае, где есть специальность оператора-наладчика станков с ЧПУ. На базе центра обучают на станках, которые есть у нас на производстве. Студенты этих учебных заведений приходят к нам на практику.

Успех компании — в настоящих профессионалах, которые умеют быстро подстраиваться под те реалии, которые диктует жизнь.

Мы ищем уникальных и проактивных людей, которые стремятся к развитию, не боятся проявлять инициативу и упорно идут к цели. Сейчас в связи с расширением производственных площадей и ростом объёмов производства и поставок мы остро нуждаемся в увеличении кадрового состава как рабочих профессий, так и инженерно-технологических специальностей и менеджеров по продажам.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров: +7 (342) 249-55-22, office@elkam.ru, г. Пермь, ул. Усольская, 15б, www.elkam.ru.

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