НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ: курс на развитие персонала Поделиться Твитнуть

Профессионалы HR-сферы связывают 2023 год с новыми трендами: увеличением инвестиций в человеческий капитал, развитием лидерства и повышенным вниманием к командам. Группа компаний «Нефтьсервисхолдинг», работающая 20 лет на рынке нефтесервиса, готова поделиться своим подходом к управлению персоналом.

Главный принцип, которого придерживается холдинг, — развитие. Оно касается и технологий, и персонала, и взаимоотношений с заказчиками и партнёрами, которые взаимодействуют в единой экосистеме, позволяющей изучать стандарты друг друга — от промбезопасности до экологии, повышать производительность труда, улучшать корпоративную культуру и культуру производства. Происходит обоюдный рост и движение вперёд, делающее сотрудничество продолжительным и долгосрочным. Это качественно новый подход к взаимодействию в отрасли.

Ирина Грацилева, директор по персоналу и организационному развитию:

— Мы понимаем, что нам нужны уникальные специалисты, с чёткими компетенциями для работы на высокотехнологичном оборудовании. Найти таких на рынке сложно, поэтому мы готовы обучать новичков профессиональным навыкам с помощью наставников в собственном учебном центре. Через два-три года работы в компании, при условии достижения результата, сотрудник может претендовать на дополнительное корпоративное обучение. В этом году мы также открываем учебный полигон, где имитируются различные, даже нештатные ситуации. Полученные практические навыки работы в них позволят чувствовать себя уверенно на реальном объекте.

Важной частью работы с персоналом является социальная политика. Группа предприятий работает над тем, чтобы социальный пакет был максимально адресным и учитывал потребности каждого сотрудника. Уже сейчас многие процессы выстроены в зависимости от пожеланий людей, например, логистика в части доставки сотрудников на вахту, питание и др. Выявлять потребности коллектива помогают корпоративные телеграм-чаты компаний и очные встречи, на которых руководители напрямую общаются с персоналом. Открытый диалог устраняет неопределённость, снимает напряжённость и формирует настоящую сильную команду.

НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ активно участвует и в развитии регионов присутствия, в том числе Пермского края. Благодаря деятельности девяти предприятий группы формируется уникальный кадровый резерв, наполняется культурная и экологическая повестка, развивается кооперация, что способствует росту инвестиционной привлекательности регионов.

Владимир ПОПОВ, главный технолог ООО «Пермнефте­отдача»:

— Я начал свой путь в профессии с азов, работая помощником бурильщика. За несколько лет работы поднялся по служебной лестнице до главного технолога. На предприятии чувствую себя в команде единомышленников, мне нравится решать нестандартные задачи. Считаю особенно ценным то, что компания создаёт все условия для роста и развития персонала.

Алексей Якшин, главный энергетик ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»:

— Свою профессиональную деятельность я начал с должности электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Работал в районах Крайнего Севера, в Казахстане. В 2011 году стал главным энергетиком в буровой компании «АЗИЯ ДРИЛЛИНГ». Мне нравится, что предприятие даёт возможность приобретения широчайшего опыта и компетенций за счёт участия в проектах федерального и международного уровней — в Арктике, Западной Сибири.

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