Алёна Морозова Вклад в будущее ЛУКОЙЛ и Пермский Политех готовятся к открытию образовательного центра в Когалыме — самого современного и высокотехнологичного учебного заведения в стране Поделиться Твитнуть

Нефтяная отрасль является одним из мощнейших пластов экономики Пермского края. И во многих направлениях нефтяники являются действительно первопроходцами.

Компания «ЛУКОЙЛ» тесно сотрудничает с Пермским Политехом. Подготовку инженеров-нефтяников вуз начал в 1961 году, и сегодня его выпускники трудятся в самых разных уголках страны и мира. Взаимодействие идёт по самым разным направлениям. Руководители предприятий принимают участие в работе государственной экзаменационной комиссии, при поддержке компании в университете было открыто несколько оборудованных лабораторий, учебных аудиторий с современной компьютерной техникой, закуплен полнокомплектный тренажёр — имитатор бурения и многое другое. В результате 80% дипломных работ подготовлено по материалам, собранным в ЛУКОЙЛ-Перми.

Кроме того, в Пермском Политехе создана базовая кафедра ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ «Инновационные технологии добычи нефти и газа», которая ежегодно выпускает до 10 высококвалифицированных инженеров. Её возглавляют руководители лукойловских предприятий. Обучение здесь выстроено так, чтобы будущие специалисты были максимально готовы к работе в нефтяной отрасли с первого курса. Благодаря этому на предприятие приходят инженеры со знанием производства и умением применять теорию на практике, способствовать улучшению показателей предприятия за счёт внедрения современных подходов.

От теории к практике

В 2019 году руководство компании приняло решение открыть филиал Пермского Политеха в одной из ключевых точек добычи нефтяников — городе Когалыме. Было подписано четырёхстороннее соглашение между правительствами Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа, компанией «ЛУКОЙЛ» и Министерством образования и науки РФ. И в настоящее время при активной поддержке компании в Когалыме строится современный образовательный комплекс, который откроет свои двери уже в сентябре. Его основная задача — готовить специалистов, которые способны реализовывать уникальные проекты компании на глобальном рынке.

Костяк нового филиала ПНИПУ составят студенты корпоративных групп ЛУКОЙЛа, которые были созданы в 2020 году на базе кафедры компании в Перми. Они формируются целевым набором: каждый студент заключает договор с предприятием своего региона, где после окончания обучения он отработает не менее трёх лет. В настоящее время в корпоративных группах обучаются 168 студентов. Вместе с первокурсниками 2023 года они отправятся на учёбу в новый филиал Пермского Политеха в Когалыме. И ребята к этому готовы, в том числе и потому, что знают: им гарантировано трудоустройство в одной из ведущих компаний страны.

«ЛУКОЙЛ организовал корпоративные группы, в которых учатся ребята из Калининграда, Анапы, Республики Коми, Астрахани, Салехарда, Пермского края и других территорий присутствия. С первого курса их погружают в корпоративную культуру, в учебный процесс внедряются такие форматы, как мастер-классы и тренинги. Таким образом компания готовит для себя будущее», — объясняет директор образовательного центра в Когалыме Михаил Турбаков.

Для студентов корпоративных групп разработана специальная образовательная программа. С момента поступления они включаются в рабочую среду компании, для них проводятся экскурсии на шельфовую платформу в Астрахани, производственные объекты в Когалыме, Пермском крае и другие. Такой уникальный формат «выноса» занятий за стены университета ребятам запоминается гораздо лучше, ведь они становятся полноценными участниками рабочего процесса.

Кроме того, по словам Михаила Турбакова, посещение реальных производственных объектов помогает сформировать настоящую проектную команду: «Каждую корпоративную группу можно отправить в любую точку мира и смело ставить на всю производственную цепочку. Ещё одна задача — развитие мобильности у ребят, важно дать им понимание того, что можно родиться, например, в Калининграде, а добывать нефть в Западной Сибири, или наоборот».

Комфортная среда

Стоит отметить, что для студентов корпоративных групп созданы максимально комфортные условия для учёбы и проживания. Им компенсируется двухразовый проезд в год до места жительства и обратно. Специально для них, пока образовательный центр в Когалыме достраивается, в Перми были построены два студенческих общежития на 100 мест «Парма» и «Югра», которые разительно отличаются от привычных всем общежитий. Двухместные комнаты оснащены мебелью и необходимой бытовой техникой, системой «Умный дом», Wi-Fi и биометрическими идентификаторами с функцией распознавания лица. В каждом корпусе предусмотрены кухни-столовые, помещения бытового назначения. Точно такие же комфортные условия будут у студентов и в Когалыме, в новом образовательном центре.

Компания ввела дополнительное поощрение для студентов корпоративных групп. Отличники получают именные стипендии, а первокурсники, набравшие более 225 баллов на ЕГЭ, — «подъёмные».

«По-другому нельзя. За высококлассных специалистов надо бороться с первого курса», — резюмирует Михаил Турбаков.

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