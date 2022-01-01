Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Территория культуры расширяется В Краснокамске прошла церемония передачи эстафеты новым «Центрам культуры Пермского края» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено дирекцией проекта "Расцветай, город"

Среди многочисленных грантовых программ и конкурсов, действующих на территории Пермского края, есть настоящий феномен: «Пермский край — территория культуры» («ПК — ТК») — проект-долгожитель, который действует с 2007 года. В крае сменилось четыре губернатора и семь министров культуры, меняются приоритеты в отрасли, но программу никто не пытается свернуть, и она работает.

Наверное, уже не все помнят, как всё это начиналось… Вот как говорит об этом в интервью «Новому компаньону» Татьяна Санникова — руководитель дирекции программы «Пермский край — территория культуры», генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния»:

— В 2006 году Пермь стала «Культурной столицей Приволжского федерального округа», и это было ярко, заметно, обсуждаемо. Затем регион решил применить технологию «культурных столиц» к территориям Пермского края. В 2007 году в Пермском крае появились первые «культурные столицы», и с тех пор программа действует постоянно.

«Пермский край — территория культуры» — это действенная технология, позволяющая получить очевидный социокультурный результат. Она серьёзно продвигает пермские города, посёлки и сёла, которые становятся «Центрами культуры Пермского края», и в этом, наверное, секрет её устойчивости и долголетия.

В нынешнем году вновь, уже в 16-й раз прошли многочисленные события в трёх «Центрах культуры Пермского края» — Краснокамске, Кишерти и селе Насадка Кунгурского округа.

Особенно поразила Насадка: совсем небольшое село проявило удивительную фантазию, креативность и современность мышления. Прошедшие здесь летний фестиваль «Люди реки» и праздник урожая, замечательные выставки в местном музее стали магнитом для многочисленных туристов — любителей путешествовать по Пермскому краю. Церемония закрытия программы, состоявшаяся здесь 16 декабря, для тех, кто на ней побывал, стала предметом обсуждений на несколько дней. Запомнились фрагменты из оперы пермского композитора Игоря Машукова «Танго с коровами», написанной на стихи Василия Каменского, и каток, красиво подсвеченный и дающий редчайшую возможность прокатиться на старинных деревянных коньках.

Кишерть, ставшая в уходящем году «Центром культуры» во второй раз, в рамках своей программы «Сказания долины камней» провела литературный фестиваль-конкурс «Кинёвские чтения», посвящённый поэту-земляку Николаю Кинёву, а в центральной районной библиотеке была открыта мемориальная комната — музей Кинёва; в селе прошли фестиваль кукол, кукольных театров и мультипликации «Всамделишные сказки», фестиваль частушек и гармонистов «Эх, Иваныч», уже ставший традиционным фестиваль «Молёбский треугольник» и много других событий.

Результатом действия проекта в Кишертском округе стали комната ремёсел в селе Мазуево, новые арт-объекты в селе Пеньки и Усть-Кишерти, туристическая навигация, издание произведений Кинёва, открытый парк достопримечательностей кишертской земли.

Краснокамск — самый крупный «Центр культуры» 2022 года, непрерывно давал поводы для интересных репортажей, и «Новый компаньон» этим охотно пользовался. За время работы программы «Расцветай, город!» здесь прошло 36 событий, в том числе четыре крупных фестиваля — фестиваль любительских театров «Театральная палитра», поэтический фестиваль «Кама-мама», детский фестиваль игрушек «Умная бумага» и большой фестиваль соседских и национальных сообществ «Красный. Классный». День города стал ещё одним фестивалем — может быть, самым массовым, ведь только в костюмированном параде прошло более 2,5 тыс. человек!

На память о программе «Расцветай, город!» в Краснокамске остались обновлённый сквер имени Павла Бажова, масштабное граффити «Счастливое детство» и необычное оформление фасада библиотеки им. Бажова в виде огромной книжной полки с заголовками бажовских сказов на корешках нарисованных книг.

В рамках программы началось создание музея советских наград — в годы Великой Отечественной войны все ордена и медали СССР изготавливались на краснокамской фабрике Гознак. Музейная экспозиция уже подготовлена, осталось лишь дождаться окончания реставрации здания — уникального памятника деревянного конструктивизма в «Техническом посёлке» на ул. Свердлова.

Церемония закрытия программы «Пермский край — территория культуры 2022» прошла 17 декабря в ДК Гознака в Краснокамске. Это здание стало ещё одной иллюстрацией действенности программы: новый светлый фасад, замечательный зрительный зал с новыми креслами, свежая «одежда» сцены и настоящая театральная механизация, что продемонстрировали во время церемонии закрытия многочисленные шары-светильники, которые опускались, поднимались, перестраивались и меняли цвет, сопровождая выступление детских танцевальных ансамблей — воспитанников Краснокамской школы искусств, официально признанной лучшей детской школой искусств Пермского края.

В ремонте дворца культуры действенное участие приняла фабрика Гознак; вообще, участие предприятий округа стало отличительной чертой краснокамской культурной программы. Так, градообразующее предприятие «Кама-картон» создало в здании заводоуправления, которое является памятником архитектуры конструктивизма, настоящую выставку живописи, здесь собраны произведения краснокамских художников советского времени.

Новое здание школы №8, новый музыкальный сквер, созданный по инициативе детской музыкальной школы, обновлённый по лучшим профессиональным образцам стадион… В процесс преобразования города включились все учреждения и ведомства Краснокамска. Глава города Игорь Быкариз говорит, что преобразования в Краснокамске не завершаются: так, на будущий год запланировано масштабное обновление набережной, реставрация ещё одного деревянного «теремка» в «Техническом посёлке» и, что, наверное, особенно важно, оборудование театрального зала в ДК Гознака — Краснокамск постепенно приближается к исполнению мечты о создании собственного театра.

Конечно, «новые учреждения, новые арт-объекты, новые традиции и события» — всё это важно, но не менее важно, что в результате работы программы «Пермский край — территория культуры» остаются квалифицированные проектанты, у которых развито проектное мышление и вкус к подобной деятельности. Зайдя в проектное поле с «ПК — ТК», территория продолжает на этом поле работать, всё успешнее и успешнее участвуя в самых разнообразных программах и грантовых конкурсах. Краснокамск — отличный пример: на 2022 год он собрал целый букет региональных и федеральных грантов, и на будущий — тоже.

Очень хочется, чтобы такой же успех пришёл в «Центры культуры Пермского края 2023» — Кунгур, Карагай и Верхнечусовские Городки. Интересно, что все три «Центра» празднуют в 2023 году юбилеи: самая круглая дата в Карагае, ему исполняется 400 лет, но самый солидный возраст — у Верхнечусовских городков: им 455! Кунгур же с 360-летием выглядит на этом фоне скромно, зато в 2007 году он стал самым первым «Центром культуры Пермского края», а в 2023-м станет им уже в третий раз! Карагай и Верхнечусовские Городки — новички в программе, так что территория культуры снова расширяется.

В проекте «PRO Кунгур» запланировано, среди прочих событий, издание юбилейной книги «Кунгур — 360 лет», создание уличной экспозиции «Истории моего города», нового сквера с памятником Мечтателю, бесконечной скамейкой и фонарями в романтическом стиле и сквера Путешественников с барельефом «Карта маршрутов известных путешественников, посетивших Кунгур».

Название программы «Карагай. Культурный квартал» говорит само за себя: речь идёт о создании нового креативного пространства, которое станет площадкой для культурных событий, меняющих качество жизни в селе.

Программа «Городки. Начатие» напомнит всему миру, насколько важны в истории Прикамья Верхнечусовские Городки: поход Ермака на Сибирь, явление Трифона Вятского, первые соляные промыслы на Чусовских землях, первая нефть на Урале — со всеми этими историческими вехами связано старинное село.

…А Краснокамск, Кишерть и Насадка, скорее всего, попробуют снова стать «Центрами культуры» через три года.

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