Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На лёгкой волне В Насадке прошёл летний фестиваль «Люди реки» Поделиться Твитнуть

В летних сельских праздниках в Пермском крае нет недостатка — их гораздо больше, чем «59 фестивалей 59-го региона»: по данным краевого минкульта, за год фестивалей разного ранга проходит в прикамских городах и сёлах более 200. Большинство из них приходится на летние выходные, и тем, кто желает провести уикенд за городом и совместить любование природой и купание с концертами, выставками и прочим культурным досугом, приходится делать непростой выбор. События в селе Насадка — практически беспроигрышный вариант: здесь сельское простодушие подкупающе сочетается с хорошим вкусом и организационной безупречностью.

Ольга Шур

В последние выходные июля село обезлюдело: местные жители и дачники собрались на большой фестивальной поляне, выигрышно разместившейся на длинном полуострове, окружённом водной гладью. В честь фестиваля «Люди реки» поляна была благоустроена в речном стиле: лавочки-лодки, качели-лодки, кафе «Кают-компания»… Всё размечено: зона для палаточного лагеря, зона мастер-классов, зона ярмарки. Удобства — выше всяческих похвал: биотуалеты с водопроводом, и это буквально в чистом поле.

Фестивальная сцена в соответствии с тематикой феста была выполнена в виде огромной лодки, и старт фестивалю обозначил поднятый парус. По словам организатора фестиваля, координатора программы «Насадка — на арт-волне» Елены Козаковой, эта сцена — стационарная, останется на годы. В день фестиваля здесь выступали артисты формата World music, и не коммерческие «кокошечные» фольклорные коллективы, а лучшие представители — Ирина Пыжьянова, проект ОРЗА…

На Сылве, которая здесь совершает крутой разворот, в это время горделиво рассекали волны парусные лодки — копии тех насад, что перевозили строгановские войска: по одной из версий, своё название старинное село получило потому, что здесь располагался центр строгановского кораблестроения. Лодочные гонки, конкурс рыбаков — спортивные события фестиваля были сосредоточены на воде. Рыбацкий конкурс плавно перешёл в кулинарный: победители соревнования на лучшую рыбацкую уху кормили всех гостей праздника, и уха из местной рыбы была великолепная!

Впрочем, были в программе и «сухопутные» зрелища: пермский конноспортивный клуб «Полюшко» показал конный спектакль «Река времени». Ну, «спектакль» — это некоторое преувеличение, драматургии и режиссуры здесь явно недоставало, но было красиво — отменная, хорошо отрепетированная выездка в исполнении замечательных орловских рысаков редкой «форелевой» масти и юных наездниц в «эльфийских» костюмах.

Ольга Шур

После спектакля смирные лошадки катали всех желающих и стали объектом активной фотосессии, а потом отправились купаться, и это тоже было шоу для любителей соцсетей!

Хотя фестивальные события сосредоточились на поляне у реки, именно в это день туристам стоило бы погулять по центру села: здесь было тихо, в музее — безлюдно, а в парке — месте сосредоточения арт-объектов — ещё и тенисто.

«Новый компаньон» уже рассказывал о насадкинском музее, который курирует кандидат искусствоведения Игорь Мартынов, заведующий отделом западноевропейского искусства Пермской художественной галереи. Когда село стало победителем грантового конкурса и получило статус «Центра культуры Пермского края 2022», в музее создали новую экспозицию «Строгановы. Насада. Насадка» — выставку объектов современного искусства, использующих «вторичные материалы» и работающих с темой старины.

Этой выставке позавидует любой «настоящий» музей современного искусства. Здесь два автора — Виктория Ушакова и Олег Филимонов, выпускники Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Виктория Ушакова создала серию панно «Пространство и время малой родины» об истории Насадки, используя дрифтвуд — дерево, выброшенное на берег рекой. Эти картинки из сельской жизни прошлого и настоящего выполнены в стилистике наивного искусства, но при этом сразу видно, что сделаны профессионалом. Олег Филимонов — известный скульптор, работающий со старым железом, не просто с металлоломом, а с железом с историей: он использует, например, старинные строительные крепежи, архитектурные элементы разрушенных исторических домов. В Насадке у него выставлена серия «палеонтологических» объектов, всевозможных доисторических птиц и зверей — находки такого типа нередки вокруг села, во всех его пещерах.

Ольга Шур

Завершается экспозиция философской инсталляцией Олега Филимонова «Часы», говорящей о том, что для понимания истории человечества необходимо находить небанальный угол зрения. «Часы» — это деформированный циферблат, стрелки которого не могут двигаться, поскольку заключены в слишком узкий корпус, но они получают свободу движения, если их перевернуть.

Программа «Насадка — на арт-волне» ещё не прошла экватор, а центр села и его парк уже украсили арт-объекты, появившиеся на этой фестивальной «волне»: клумба-палитра в память о художнике Константине Собакине — в малый архитектурный ансамбль входят ещё беседка, качели и информационный стенд; керамическая скульптура Марины Еркович «Цветок папоротника»; памятник затопленным окрестным деревням — до строительства Камской ГЭС их здесь было 14, осталось всего три, и о них напоминает принесённый в местный парк причудливый пень с разлапистыми корнями — таких коряг много можно найти там, где разливалось Камское море.

Вместе с существующим здесь на протяжении нескольких лет «самолётом Василия Каменского» (это тоже клумба) новые объекты образовали целый скульптурный променад.

На фестивальной поляне без арта тоже не обошлось: местный умелец создал подвижную звенящую рыбу из пивных банок, продолжив тем самым тему вторичного использования материалов для творчества.

Ольга Шур

Совсем скоро, 20 августа, парк в Насадке снова станет местом притяжения для туристов: здесь состоится праздник урожая и цветочный фестиваль, который, в отличие от других событий программы «Насадка — на арт-волне» — традиционный и пройдёт уже в 47-й раз.

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