Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» По сусекам поскребли Искусствовед из Пермской галереи стал куратором самодеятельного сельского музея Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Мартынов

Заведующий отделом западноевропейского искусства Пермской художественной галереи Игорь Мартынов — интеллигент, что называется, рафинированный. Потрясающий знаток своей профессиональной темы. Помнится, как-то он мне рассказывал про картину Якоба Йорданса «Павел и Варнава в Листре» и предложил устроиться поудобнее напротив полотна: «Мы здесь долго будем разговаривать». Рассказывал около часа. Кажется, он весь какой-то нездешний, весь какой-то западный. Студенты, которых Мартынов обучает истории искусства в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества, отлично знают, что он — земляк Иммануила Канта и «Критику чистого разума» цитирует чуть ли не в подлиннике.

Где — Игорь Мартынов и где — самодеятельный деревенский музей?

Игорь Мартынов

Оказалось, что всё гораздо запутаннее. Игорь Николаевич действительно родился в Кёнигсберге (то есть Калининграде), но с малых лет воспитывался у бабушки в Насадке. Здесь вырос, окончил школу, отсюда отправился учиться — вовсе не на искусствоведа, а на техника-механика, здесь встретил свою будущую жену… До сих пор его дом в Насадке — именно дом, а не просто дача. Между прочим, за свой интерес к знаниям, к искусству он благодарит своих насадкинских учителей, среди которых были коренные петербуржцы, оставшиеся в деревне со времён эвакуации. Будучи школьником, Мартынов пол-России объездил со школьными экскурсиями, а с одноклассниками продолжает дружить и сегодня.

Насадка — село старинное, известно с XVII века, но люди здесь жили гораздо раньше: археологи нашли на территории нынешней детской площадки захоронение, а в нём — древние мечи, которые хранятся сейчас в коллекции педагогического университета. В «Википедии» говорится, что топоним «Насадка» происходит от названия местной речки, но Мартынов раскопал другую этимологию: здесь у Строгановых, которым принадлежали эти земли, было производство соляных барж — «насад», отсюда и название. Одна такая баржа-насада затоплена недалеко от деревенской пристани, и во время низкой воды (вот как сейчас) её деревянные рёбра — на всеобщем обозрении.

Через эти места проезжал по дороге в ссылку Александр Радищев, который упоминает в своих записках деревню Закоптелково — сейчас это «пригород» Насадки, именно сюда причаливает паром, перевозящий пешеходов и автомобилистов с левого берега Сылвы — из Перми, Лобаново и Мостовой. Этот паром тоже примечательный и исторический: он курсировал здесь ещё в 1960-е годы и даже попал в кино — в 1979 году вышел художественный фильм «Гонка с преследованием», который как раз здесь и снимали.

На рубеже XIX—ХХ веков в селе процветали торговля и ремёсла. Василий Каменский, который не раз наезжал сюда из расположенной неподалёку Троицы, написал по мотивам этих визитов рассказ «Ярмарка в Насадке», который был опубликован в «Новом мире» в 1925 году. Каменский пишет: «Едва протискиваюсь в сельсовет, мимо плакатов пермских газет «Звезда» и «Страда». В маленькой отдельной комнатке сидит за столом председатель, местный молодой крестьянин, коммунист Двинянинов…» Яков Иванович Двинянинов — дед Игоря Мартынова.

Сегодняшний «сельсовет» расположен всё в том же доме — самом заметном в селе, двухэтажном, каменном, дореволюционной постройки. В советское время к нему был сделан пристрой, где разместился школьный интернат, а сейчас здесь и полиция, и фельдшерско-акушерский пункт, и кабинет главы сельской администрации. Музей тоже здесь — занимает половину второго этажа.

Местные энтузиасты — библиотекарь Галина Вшивкова и учитель географии Валентина Завьялова — начали собирать музейную коллекцию ещё пару десятков лет назад. Им помогали все — от школьников до пенсионеров. Сегодня насадкинцы с гордостью говорят, что все музейные экспонаты собраны в селе, ни один не куплен.

Игорь Мартынов

Настоящий расцвет музея начался три года назад, когда его организацией занялась свежевыбранная глава сельского поселения Елена Казакова. Тут же и Игорь Мартынов подключился: он узнал, что в 1980-е годы в соседней деревне Карьи, входящей в Насадкинское сельское поселение, жил известный художник Константин Собакин. На многих его знаменитых акварельных пейзажах запечатлены окрестности села, узнаваемые и сегодня. У Собакина как раз приближался юбилей — 90 лет, и в Насадке решили его отметить. Сам художник приехать не смог, но делегация сельчан побывала у него в Суксуне, а в Насадке состоялась выставка репродукций его картин из коллекции Пермской художественной галереи.

Эти прекрасные, профессионально сделанные и оформленные репродукции хранятся в коллекции местного музея. «Когда я начинала этим заниматься, я даже не знала, что такое паспарту», — смеётся Елена Казакова. Гостям Насадки показывают коллекцию, а затем везут в Карьи, чтобы можно было сравнить собакинские пейзажи и вдохновлявшую художника натуру.

Она и сегодня способна вдохновлять. Даже в пасмурный осенний день белые скалы, по-осеннему пёстрые леса, причудливые извивы Сылвы прекрасны.

Сейчас в зале сменных экспозиций (да, есть такой в насадкинском музее) работает выставка, посвящённая Василию Каменскому. Дом-музей Каменского в Троице закрыт на переэкспозицию, и коллеги помогли соседнему селу — дали на время редкие издания и фотографии поэта-авиатора. Местные жители соорудили «рабочее место председателя колхоза Двинянинова». Могучий дубовый стол, которому не меньше 100 лет, производит столь же могучее впечатление! Насадка, конечно, село, но в своей истории она была скорее ремесленно-торговым городком, и мебель здесь изготавливали знатную.

Игорь Мартынов

Тема Каменского вышла из магазина на улицы села, точнее, в парк. Здесь уже в 46-й раз прошёл нынче осенний фестиваль цветов и была сооружена объёмная клумба в виде самолёта Каменского.

Этот парк с красивейшими берёзами ведёт от административного здания, где начинался музей, к его второй экспозиции. Да, музей в Насадке расположен в двух зданиях. Второе — это роскошный амбар для зерна, построенный в середине XIX века. Он больше, чем ветшающие дома зажиточных крестьян, чем купеческие некрополи на погосте, чем каменный храм Входа Господня в Иерусалим, свидетельствует о былом богатстве села. Этот амбар сам по себе музейный экспонат. Всё в нём так рационально, так добротно! Он поднят над землёй сантиметров на 40 на каменных сваях, чтобы создать приточную вентиляцию и помешать крысам забраться внутрь. Благодаря этой предосторожности амбар не сгнил, не накренился, не ушёл в землю — как новенький стоит.

Внутри он разделён на восемь сусеков. Те, кто недоумевает, что за сусеки упоминаются в сказке про Колобка, должны непременно там побывать. Сусек — это отсек. Сверху, под крышей, в каждом из сусеков — место для хранения зерна, из которого сделаны отверстия, ведущие в нижнюю часть сусека. Открыл заслонку — зерно посыпалось вниз, в подставленную ёмкость. Наполнился мешок — заслонку закрываешь.

Сегодня эти сусеки — готовая система для создания экспозиции о жизни старинного села. Игорь Мартынов долго думал, как экспозицию организовать, и решил, что будет смешанный календарно-тематический подход. В каждом сусеке — какое-то одно ремесло или хозяйственная область, а в целом экспозиция — это круглый год сельских и ремесленных будней и праздников. Потому и навигация здесь двух типов — календарная и тематическая.

Игорь Мартынов

Да, здесь есть навигация, как в большом музее, — можно взять из специального кармашка на стене заламинированный лист и прочитать, что за предметы в каждом сусеке. Вот здесь — женское рукоделие и воспитание детей, в центре — старинная люлька, в которой выросло аж шестеро детей. Там — всё, что связано с лошадьми, с извозом; Игорь Мартынов говорит, что подобрать экспонаты для этого раздела было особенно сложно и что потерю многовекового союза человека и лошади он считает величайшей цивилизационной трагедией наших времён.

Здесь — всё, что связано с обработкой дерева, с изготовлением мебели и строительством деревянных домов: всевозможные диковинные инструменты; некоторые из них и сегодня очень ценятся столярами и строителями — где сейчас такие найдёшь, а работают отлично! Там — кузнечное дело: как во всех населённых пунктах, соседствующих с зоной затопления Камской ГЭС, во время низкой воды в Насадке можно гулять по обнажившемуся дну водохранилища и находить металлические приметы старины — ключи, гири для весов, подковы, гвозди, дверные замки… Висячие замки, которые находят на берегу насадкинцы, непременно с дужкой, оканчивающейся лебединой головкой, — такая «фишка» была у местного кузнеца.

Пока кураторы обрабатывали экспонаты, они сделали множество открытий. Так, на одной из гирь под слоем песка, ила и ржавчины оказалось клеймо времён Николая I, начало XIX века! А под крышками дорожных сундучков нашлась целая коллекция фантиков от конфет. Была такая мода — оклеивать крышки сундуков изнутри цветными картинками, и фантики для этого отлично подошли. Благодаря этому можно неплохо изучить ассортимент пермской конфетной фабрики 1920—1930-х годов. Там есть, например, конфеты «Трактор». Ну как ещё могли называться конфеты времён индустриализации и коллективизации?

Музеефицированный амбар стал центром небольшого тематического комплекса. Рядом — сельский парк, где проходят цветочные фестивали, и восстановленные ярмарочные ряды. Правда, работает ярмарка лишь в дни особых праздников, но насадкинцы стараются её пропагандировать и развивать. Придумали целую линейку съедобных сувениров — сухофруктов, травяных чаёв, мёда; разработали фирменный стиль и упаковку.

Всё это делалось под эгидой сельской администрации, но не так давно Насадка, как и другие сельские поселения Пермского края, пала жертвой муниципальной реформы. Отныне собственной администрации здесь нет, Насадка входит в Кунгурский городской округ. Елена Казакова, лишившись статуса главы поселения, не растерялась, а учредила автономную некоммерческую организацию «Поколение Нас» и начала выигрывать гранты на социальные и культурные проекты.

Вот, правда, со статусом музея пока всё непонятно. Он не стал государственным, его по-прежнему ведут энтузиасты. Сбор экспонатов, реставрация, экспозиционная работа — всё на общественных началах. Что будет с музейным помещением при новых порядках, неизвестно…

Впрочем, насадкинцы настроены позитивно. На будущий год село будет отмечать 350-летие с момента первого письменного упоминания, и сейчас Игорь Мартынов (он ведь ещё и художник) разрабатывает логотип, который местные энтузиасты планируют установить на въезде в Насадку со стороны парома — слово «Насадка» в этом логотипе будет напоминать силуэт баржи с парусом.

Игорь Мартынов

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