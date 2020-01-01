Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
По сусекам поскребли
Искусствовед из Пермской галереи стал куратором самодеятельного сельского музея
Заведующий отделом западноевропейского искусства Пермской художественной галереи Игорь Мартынов — интеллигент, что называется, рафинированный. Потрясающий знаток своей профессиональной темы. Помнится, как-то он мне рассказывал про картину Якоба Йорданса «Павел и Варнава в Листре» и предложил устроиться поудобнее напротив полотна: «Мы здесь долго будем разговаривать». Рассказывал около часа. Кажется, он весь какой-то нездешний, весь какой-то западный. Студенты, которых Мартынов обучает истории искусства в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества, отлично знают, что он — земляк Иммануила Канта и «Критику чистого разума» цитирует чуть ли не в подлиннике.
Где — Игорь Мартынов и где — самодеятельный деревенский музей?
Оказалось, что всё гораздо запутаннее. Игорь Николаевич действительно родился в Кёнигсберге (то есть Калининграде), но с малых лет воспитывался у бабушки в Насадке. Здесь вырос, окончил школу, отсюда отправился учиться — вовсе не на искусствоведа, а на техника-механика, здесь встретил свою будущую жену… До сих пор его дом в Насадке — именно дом, а не просто дача. Между прочим, за свой интерес к знаниям, к искусству он благодарит своих насадкинских учителей, среди которых были коренные петербуржцы, оставшиеся в деревне со времён эвакуации. Будучи школьником, Мартынов пол-России объездил со школьными экскурсиями, а с одноклассниками продолжает дружить и сегодня.
Насадка — село старинное, известно с XVII века, но люди здесь жили гораздо раньше: археологи нашли на территории нынешней детской площадки захоронение, а в нём — древние мечи, которые хранятся сейчас в коллекции педагогического университета. В «Википедии» говорится, что топоним «Насадка» происходит от названия местной речки, но Мартынов раскопал другую этимологию: здесь у Строгановых, которым принадлежали эти земли, было производство соляных барж — «насад», отсюда и название. Одна такая баржа-насада затоплена недалеко от деревенской пристани, и во время низкой воды (вот как сейчас) её деревянные рёбра — на всеобщем обозрении.
Через эти места проезжал по дороге в ссылку Александр Радищев, который упоминает в своих записках деревню Закоптелково — сейчас это «пригород» Насадки, именно сюда причаливает паром, перевозящий пешеходов и автомобилистов с левого берега Сылвы — из Перми, Лобаново и Мостовой. Этот паром тоже примечательный и исторический: он курсировал здесь ещё в 1960-е годы и даже попал в кино — в 1979 году вышел художественный фильм «Гонка с преследованием», который как раз здесь и снимали.
На рубеже XIX—ХХ веков в селе процветали торговля и ремёсла. Василий Каменский, который не раз наезжал сюда из расположенной неподалёку Троицы, написал по мотивам этих визитов рассказ «Ярмарка в Насадке», который был опубликован в «Новом мире» в 1925 году. Каменский пишет: «Едва протискиваюсь в сельсовет, мимо плакатов пермских газет «Звезда» и «Страда». В маленькой отдельной комнатке сидит за столом председатель, местный молодой крестьянин, коммунист Двинянинов…» Яков Иванович Двинянинов — дед Игоря Мартынова.
Сегодняшний «сельсовет» расположен всё в том же доме — самом заметном в селе, двухэтажном, каменном, дореволюционной постройки. В советское время к нему был сделан пристрой, где разместился школьный интернат, а сейчас здесь и полиция, и фельдшерско-акушерский пункт, и кабинет главы сельской администрации. Музей тоже здесь — занимает половину второго этажа.
Местные энтузиасты — библиотекарь Галина Вшивкова и учитель географии Валентина Завьялова — начали собирать музейную коллекцию ещё пару десятков лет назад. Им помогали все — от школьников до пенсионеров. Сегодня насадкинцы с гордостью говорят, что все музейные экспонаты собраны в селе, ни один не куплен.
Настоящий расцвет музея начался три года назад, когда его организацией занялась свежевыбранная глава сельского поселения Елена Казакова. Тут же и Игорь Мартынов подключился: он узнал, что в 1980-е годы в соседней деревне Карьи, входящей в Насадкинское сельское поселение, жил известный художник Константин Собакин. На многих его знаменитых акварельных пейзажах запечатлены окрестности села, узнаваемые и сегодня. У Собакина как раз приближался юбилей — 90 лет, и в Насадке решили его отметить. Сам художник приехать не смог, но делегация сельчан побывала у него в Суксуне, а в Насадке состоялась выставка репродукций его картин из коллекции Пермской художественной галереи.
Эти прекрасные, профессионально сделанные и оформленные репродукции хранятся в коллекции местного музея. «Когда я начинала этим заниматься, я даже не знала, что такое паспарту», — смеётся Елена Казакова. Гостям Насадки показывают коллекцию, а затем везут в Карьи, чтобы можно было сравнить собакинские пейзажи и вдохновлявшую художника натуру.
Она и сегодня способна вдохновлять. Даже в пасмурный осенний день белые скалы, по-осеннему пёстрые леса, причудливые извивы Сылвы прекрасны.
Сейчас в зале сменных экспозиций (да, есть такой в насадкинском музее) работает выставка, посвящённая Василию Каменскому. Дом-музей Каменского в Троице закрыт на переэкспозицию, и коллеги помогли соседнему селу — дали на время редкие издания и фотографии поэта-авиатора. Местные жители соорудили «рабочее место председателя колхоза Двинянинова». Могучий дубовый стол, которому не меньше 100 лет, производит столь же могучее впечатление! Насадка, конечно, село, но в своей истории она была скорее ремесленно-торговым городком, и мебель здесь изготавливали знатную.
Тема Каменского вышла из магазина на улицы села, точнее, в парк. Здесь уже в 46-й раз прошёл нынче осенний фестиваль цветов и была сооружена объёмная клумба в виде самолёта Каменского.
Этот парк с красивейшими берёзами ведёт от административного здания, где начинался музей, к его второй экспозиции. Да, музей в Насадке расположен в двух зданиях. Второе — это роскошный амбар для зерна, построенный в середине XIX века. Он больше, чем ветшающие дома зажиточных крестьян, чем купеческие некрополи на погосте, чем каменный храм Входа Господня в Иерусалим, свидетельствует о былом богатстве села. Этот амбар сам по себе музейный экспонат. Всё в нём так рационально, так добротно! Он поднят над землёй сантиметров на 40 на каменных сваях, чтобы создать приточную вентиляцию и помешать крысам забраться внутрь. Благодаря этой предосторожности амбар не сгнил, не накренился, не ушёл в землю — как новенький стоит.
Внутри он разделён на восемь сусеков. Те, кто недоумевает, что за сусеки упоминаются в сказке про Колобка, должны непременно там побывать. Сусек — это отсек. Сверху, под крышей, в каждом из сусеков — место для хранения зерна, из которого сделаны отверстия, ведущие в нижнюю часть сусека. Открыл заслонку — зерно посыпалось вниз, в подставленную ёмкость. Наполнился мешок — заслонку закрываешь.
Сегодня эти сусеки — готовая система для создания экспозиции о жизни старинного села. Игорь Мартынов долго думал, как экспозицию организовать, и решил, что будет смешанный календарно-тематический подход. В каждом сусеке — какое-то одно ремесло или хозяйственная область, а в целом экспозиция — это круглый год сельских и ремесленных будней и праздников. Потому и навигация здесь двух типов — календарная и тематическая.
Да, здесь есть навигация, как в большом музее, — можно взять из специального кармашка на стене заламинированный лист и прочитать, что за предметы в каждом сусеке. Вот здесь — женское рукоделие и воспитание детей, в центре — старинная люлька, в которой выросло аж шестеро детей. Там — всё, что связано с лошадьми, с извозом; Игорь Мартынов говорит, что подобрать экспонаты для этого раздела было особенно сложно и что потерю многовекового союза человека и лошади он считает величайшей цивилизационной трагедией наших времён.
Здесь — всё, что связано с обработкой дерева, с изготовлением мебели и строительством деревянных домов: всевозможные диковинные инструменты; некоторые из них и сегодня очень ценятся столярами и строителями — где сейчас такие найдёшь, а работают отлично! Там — кузнечное дело: как во всех населённых пунктах, соседствующих с зоной затопления Камской ГЭС, во время низкой воды в Насадке можно гулять по обнажившемуся дну водохранилища и находить металлические приметы старины — ключи, гири для весов, подковы, гвозди, дверные замки… Висячие замки, которые находят на берегу насадкинцы, непременно с дужкой, оканчивающейся лебединой головкой, — такая «фишка» была у местного кузнеца.
Пока кураторы обрабатывали экспонаты, они сделали множество открытий. Так, на одной из гирь под слоем песка, ила и ржавчины оказалось клеймо времён Николая I, начало XIX века! А под крышками дорожных сундучков нашлась целая коллекция фантиков от конфет. Была такая мода — оклеивать крышки сундуков изнутри цветными картинками, и фантики для этого отлично подошли. Благодаря этому можно неплохо изучить ассортимент пермской конфетной фабрики 1920—1930-х годов. Там есть, например, конфеты «Трактор». Ну как ещё могли называться конфеты времён индустриализации и коллективизации?
Музеефицированный амбар стал центром небольшого тематического комплекса. Рядом — сельский парк, где проходят цветочные фестивали, и восстановленные ярмарочные ряды. Правда, работает ярмарка лишь в дни особых праздников, но насадкинцы стараются её пропагандировать и развивать. Придумали целую линейку съедобных сувениров — сухофруктов, травяных чаёв, мёда; разработали фирменный стиль и упаковку.
Всё это делалось под эгидой сельской администрации, но не так давно Насадка, как и другие сельские поселения Пермского края, пала жертвой муниципальной реформы. Отныне собственной администрации здесь нет, Насадка входит в Кунгурский городской округ. Елена Казакова, лишившись статуса главы поселения, не растерялась, а учредила автономную некоммерческую организацию «Поколение Нас» и начала выигрывать гранты на социальные и культурные проекты.
Вот, правда, со статусом музея пока всё непонятно. Он не стал государственным, его по-прежнему ведут энтузиасты. Сбор экспонатов, реставрация, экспозиционная работа — всё на общественных началах. Что будет с музейным помещением при новых порядках, неизвестно…
Впрочем, насадкинцы настроены позитивно. На будущий год село будет отмечать 350-летие с момента первого письменного упоминания, и сейчас Игорь Мартынов (он ведь ещё и художник) разрабатывает логотип, который местные энтузиасты планируют установить на въезде в Насадку со стороны парома — слово «Насадка» в этом логотипе будет напоминать силуэт баржи с парусом.
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