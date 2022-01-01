Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Город нашей славы трудовой Краснокамск живёт под девизом «Расцветай!» Поделиться Твитнуть

фото: команда программы «Расцветай, город!»

День города – событие традиционное для всех населённых пунктов России, однако 17 сентября в Краснокамске то и дело звучало слово «впервые»: впервые праздник проходил «вживую» после двух ковидных лет, впервые концертная программа, фудкорт, палатки с мастер-классами, баннерная выставка и другие активности расположились на новой городской эспланаде, впервые дата проведения Дня Краснокамского городского округа была назначена накануне профессионального праздника бумажников – Дня работника лесопромышленного комплекса.

Местный и профессиональный праздники объединились, потому что Краснокамск и бумажная промышленность едины и неразделимы: основание в 1929 году этого посёлка связано со строительством целлюлозно-бумажного комбината, недаром он изначально назывался Бумстрой, и лишь в 1933 году стал городом и Краснокамском; до сих пор градообразующими предприятиями здесь являются «бумажные» гиганты – фабрика Гознак и единственное в России предприятие по производству мелованного картона «Кама». Завод противогололёдных материалов и завод металлической сетки столь же уникальны и очень конкурентны – словом, Краснокамск относится к тем прикамским городам, которым не грозит кризис и стагнация: здесь по-прежнему рулит промышленное производство.

фото: команда программы «Расцветай, город!»

Игорь Быкариз, глава администрации Краснокамского городского округа:

Игорь Быкариз / фото: команда программы «Расцветай, город!»

– Этот праздник наверняка запомнится жителям города. День города в сентябре мы проводим впервые: у нас город промышленный, здесь и машиностроение, и предприятия нефтехимии, но всё-таки в первую очередь это город бумажников. В прошлом году, как вы знаете, у нас открылся новый комбинат по производству мелованного картона. Поэтому в этом году, после всех коронавирусных ограничений, мы собрались с руководителями предприятий и решили, что раз уж мы – город лесной и деревообрабатывающей промышленности, мы в канун профессионального праздника представителей этой отрасли проведём День города.

Это очень важная история. Мы впервые на этой площади, на нашей новой эспланаде! В этом году Краснокамск стал Центром культуры Пермского края с программой «Расцветай, город!». Почему «Расцветай»? Предприятия живут и развиваются, город развивается. В 2019 году мы попали в федеральную программу по расселению аварийного и ветхого жилья и за четыре года должны снести 107 аварийных домов. Большую часть программы мы уже выполнили, и на месте бараков в центре Краснокамска появляются новые дома, детские и спортивные площадки. Каждый год мы благоустраиваем и реконструируем по одному-два парка или сквера. В этом году мы выиграли федеральный грант по программе благоустройства малых городов, и в будущем году начнём обновление нашей замечательной набережной.

Но внешнего благоустройства недостаточно. Важно, чтобы город менялся внутренне! Проект «Пермский край – территория культуры», в рамках которого Краснокамск в этом году стал Центром культуры Пермского края, направлен как раз на это – на внутреннее преображение. Город расцветает внутренне, душевно.

фото: команда программы «Расцветай, город!»

Неудивительно, что жители промышленного города сохранили многие традиции советских времён. Это было очевидно всем, кто побывал в Краснокамске 17 сентября: самым ярким и запоминающимся событием Дня города стало праздничное шествие по центральным улицам, удивительно напоминавшее первомайскую демонстрацию. Нарядные колонны предприятий со знамёнами и разноцветными шариками под энергичную музыку торжественно входили на эспланаду, и даже Ленин, такой молодой, бодро проехал вдоль колонны на электросамокате.

фото: команда программы «Расцветай, город!»

Не стоит, впрочем, думать, что Краснокамск глухо застрял в 1970-х: напротив, при всём почтении к традициям здесь царит культ обновления. Недаром девиз праздника был короток и решителен: «Расцветай!», что созвучно названию программы, с которой Краснокамск стал в нынешнем году Центром культуры Пермского края, – «Расцветай, город!».

фото: команда программы «Расцветай, город!»

Краснокамск решительно обновляется. Праздник начался на стадионе «Россия», где торжественно, по-олимпийски отметили обновление дорожек и футбольного поля. Многочисленные спортивные школы и федерации прошли парадом, в котором приняли участие люди самых разных возрастов – от дошкольников до пенсионеров из группы здоровья. Спорт – существенная составляющая жизни Краснокамска, который претендует на статус футбольной столицы Прикамья – недаром местная юношеская команда в этом году впервые в истории стала призёром всероссийского турнира «Кожаный мяч».

фото: команда программы «Расцветай, город!»

Новые дорожки и поле – это только начало: в самое ближайшее время стадион ожидает ремонт трибун и внутренних помещений, однако уже та работа, что была проделана, впечатлила губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который стал гостем праздника. «Я потрясён спортивным парадом, тем количеством людей, которые занимаются спортом, – сказал губернатор на открытии стадиона. – Это пример для всех наших территорий!»

фото: команда программы «Расцветай, город!»

Нынешний год для Краснокамска особенный: здесь обновляется всё. Один за другим сдаются новые дома – не бездушные «человейники», а современные, малоэтажные, с уникальными планировками. Сдан «пристрой» к школе № 8, но, по сути, новое школьное здание – тоже очень современное. Благоустраиваются парки, и не за горами открытие очередного музея.

Новые музеи – это «фишка» Краснокамска: когда город стал Центром культуры Пермского края в первый раз в 2008 году, здесь открылся музей «Коммунальная квартира», ставший очень популярным у туристов; во второй раз, в 2013 году, снова открылся музей – на сей раз игрушечный, в содружестве с Краснокамской фабрикой деревянной игрушки. Как рассказала начальник управления культуры, молодёжной политики и туризма администрации Краснокамского городского округа Ирина Кирова, нынче планируется открытие музея орденов и медалей Отечественной войны: оказывается, именно в Краснокамске в военные годы изготавливались все советские награды.

фото: команда программы «Расцветай, город!»

Обсуждается создание интерактивного музея бумаги, и эта тема, оказывается, очень и очень интересна. Во время праздника на эспланаде можно было проследить весь путь, который проходит древесина, становясь бумагой. Состоялась выставка современной техники, использующейся в лесозаготовках, и это очень крутые машины. Все желающие могли убедиться, какие тонкие срезы древесины может делать робот-лесоруб, а рядом, на мастер-классе можно было собственноручно изготовить тонкие листы папиросной бумаги.

фото: команда программы «Расцветай, город!»

С бумагой были связаны и другие мастер-классы. Среди прочего дети могли создать бумажных театральных кукол и разыграть с ними представление под творческим руководством пермского кукольного театра «Карабаска».

Мастер-классов было много, всем хватило места для творческого участия. Это вообще отличительная особенность краснокамских городских праздников: здесь никто не толпится, предложение такое щедрое, что всего хватает на всех. Это касается даже фудкорта: жители Перми могли бы позавидовать, увидев разнообразие шашлыков, за которыми очень редко выстраивались очереди, и те небольшие.

фото: команда программы «Расцветай, город!»

Конечно, некоторый ажиотаж сопровождал проведение «Пельмень-феста», однако и здесь все желающие смогли попробовать образцы пельменей ручной лепки. Это тоже краснокамская традиция: помнится, в советское время краснокамские пельмени считались лучшими из фабричных, их не покупали, а «доставали».

Жюри под руководством повара-телеведущего Матвея Харламова выбрало лучших краснокамских «пельменье»; победителей и призёров оказалось немало: поскольку номинаций было целых четыре, 12 команд из 27 участвовавших щеголяли с призами. «Пельмешки – это новорождённые котлетки в пелёнках, это «рафаэлки» с мясом», «Жизнь как пельмени: всё вокруг кипит, а ты ещё не готов» – эти и другие образцы народного юмора, связанного с пельменями, украшали палатки конкурсантов.

В те давние годы, о которых то и дело вспоминалось 17 сентября, краснокамские пельмени подавали не на повседневные, а на праздничные столы; стало быть, праздник удался – ведь пельменей было много, один другого вкуснее.

фото: команда программы «Расцветай, город!»

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