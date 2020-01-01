«Губерния» — территория культуры Директор Пермского дома народного творчества Татьяна Санникова — о программе «Пермский край — территория культуры» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фрагмент церемонии открытия «Центра культуры Пермского края» 2021 года в селе Архангельском

Алексей Гречищев

— Министерство культуры Пермского края объявило о начале заявочной кампании для территорий, претендующих на звание «Центр культуры Пермского края» в 2022 году. Программа «Пермский край — территория культуры» («ПК — ТК»), в рамках которой проводится этот конкурс, — проект-долгожитель, который действует с 2007 года. В крае сменилось уже шесть министров культуры, меняются приоритеты в отрасли, но программу никто не пытается свернуть. Наверное, пора задуматься, в чём секрет такого успеха?

— Действительно, в 2006 году Пермь стала «Культурной столицей Приволжского федерального округа», и это было ярко, заметно, обсуждаемо. Затем регион решил применить технологию «культурных столиц» к территориям Пермского края. В 2007 году в Пермском крае появились первые «культурные столицы», и с тех пор программа действует постоянно, в этом году «Центры культуры Пермского края» работают уже в 15-й раз.

«Пермский край — территория культуры» — это весьма действенная технология, позволяющая получить очевидный и весомый социокультурный результат. Она серьёзно продвигает пермские города, посёлки и сёла, которые становятся «Центрами культуры Пермского края», и в этом, наверное, секрет её устойчивости и долголетия.

Посёлок Октябрьский

Алексей Гречищев

После событий программы в «Центрах культуры» остаются новые учреждения, новые арт-объекты, новые традиции и события, которые продолжаются даже после завершения работы программы в конкретном населённом пункте. Восемь новых музеев и 12 популярных фестивалей, которые собирают около 100 тыс. зрителей суммарно каждый год, — это весомый результат.

Но дело даже не в этом. Благодаря «ПК — ТК» местные сообщества получают новых лидеров, владеющих технологиями проектной деятельности, возникают новые связки «власть — общество — бизнес», в самых отдалённых уголках Пермского края начинают применяться современные практики социокультурной деятельности. Все «Центры культуры Пермского края» совершают рывок в развитии, который позволяет им жить гораздо более интересно не только в тот год, когда они носят статус «Центров культуры», но и спустя годы после этого.

Г. Чайковский

Алексей Гречищев

— Как в этом году проходит заявочная кампания?

— Она только началась, заявки только готовятся. Но практика показывает, что ежегодно подаётся в среднем 10—12 заявок. Есть особенно активные муниципалитеты: всего за 15 лет 31 муниципальное образование становилось победителем конкурса, из них 12 муниципалитетов побеждали дважды, а Чердынь даже трижды.

Пока мы можем оценивать проектную активность этого года только по нашей установочной сессии. На первом проектном семинаре было более 40 человек. Многие муниципалитеты дорабатывают заявки прошлых лет, не прошедшие конкурс, появляются муниципалитеты, которые уже были победителями и сейчас возвращаются после паузы (нельзя участвовать в конкурсе в течение трёх лет после победы в нём).

Г. Чердынь

Юлия Ведерникова

— Как по-вашему, проекты год от года становятся интереснее или, наоборот, их авторы выдыхаются, начинают повторять себя и так далее?

— В этом конкурсе побеждает тот, кто видит в нём ресурс развития и готов для получения этого ресурса прыгнуть выше головы: сделать что-то абсолютно новое, доселе небывалое. С каждым годом это делать сложнее: недостаточно повторять прошлые успехи, свои или чужие. Иногда работаешь с проектантом, и он тебе говорит: «В прошлом году у города N это прокатило, мы тоже так хотим!» Приходится объяснять, что новое должно быть новым не только для участника конкурса, но и для всех.

С каждым годом запросы и ожидания всё выше. Бессмысленно включаться в конкурс, если не умеешь отключать стереотипы и ведомственные ограничения. Часто приходится слышать: «А при чём здесь спорт, мы ведь про культуру?» Эти ограничения существуют только в головах людей, а не на бумаге; выигрывают те программы, авторы которых умеют взаимодействовать со смежными сферами, придумывать интересные коллаборации.

Центр национальной культуры «Ассяма горт»

Алексей Гречищев

— Что вы можете сказать о «Центрах культуры Пермского края» 2021 года? Их ведь нынче было четыре…

— Да, в порядке исключения статус «Центра культуры Пермского края — 2021» получили четыре территории, а не три, как обычно.

Мне кажется, самый значительный результат удалось достичь в самом маленьком «Центре культуры» — селе Архангельском Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа. Проект нашёл большую поддержку сообщества, жители села почувствовали прилив творческой энергии — они буквально расправили крылья, почувствовали силу места. Когда они приехали большой командой в домотканых сарафанах на защиту своего проекта, они впечатлили экспертов не столько самой программой, сколько своей энергией и командностью. А дальше — победа, и оказалось, что совсем не так просто реализовать задуманное. И всё же архангельцы победили — то, что было задумано, сделано: мы с нетерпением ждём открытия Дома ремёсел как эффектной точки проекта. Мы уверены: Архангельское будет двигаться дальше, развиваться.

Центр национальной культуры «Ассяма горт»

Оказалось, что есть очень много поводов побывать в Архангельском, к ним начали активно ездить самостоятельные туристы, экскурсии. Виден синергетический эффект от событий программы и готовности людей увидеть новые возможности в привычных, повседневных вещах, использовать эти возможности; они выгодно подают такие простые вещи, как резные наличники или ткацкое ремесло. Для села это настоящий рывок!

Посёлок Октябрьский второй раз стал «Центром культуры Пермского края», но, если в прошлый раз они обращались к патриархальному образу жизни и нашли удачный символ и подарочный сувенир для своего сельскохозяйственного района — праздник Хлебный Спас и мешок октябрьских баранок, то сейчас программа обращается к молодёжи. Не зря она называется «Переведи время»!

Главный проект Октябрьского — создание Дома сказок. Это не просто актуализация наследия сказочницы Евдокии Трясцыной, а попытка создать учреждение культуры нового типа. Мы знаем, что такое дом культуры, музей, библиотека… А что такое Дом сказки — никто не знает, а ведь речь идёт о постоянно действующем учреждении! В качестве модели они использовали нашу «Комнату сказок», которая работает в «Губернии», но ведь должны быть специальные люди, которые там будут работать, специальные программы. Посмотрим, как у них это получится.

Чердынь стала «Центром культуры» в третий раз, и очень хорошо, что в рамках программы они пытаются создать единую городскую среду, привести фасады в соответствие историческому возрасту зданий. Это город-музей, в который ездят туристические автобусы, и авторы программы прекрасно понимают, что нужно для дальнейшего привлечения туристов.

Здесь осваивают новые пространства для событий; так, Прокопьевская ярмарка прошла в старинном дворе, который никогда не использовался в этом качестве. Территория частная, так что возникает связка власти, проектного сообщества и бизнеса. Осваивают и новые форматы: прошёл фестиваль исторической реконструкции на Троицком холме, а та же Прокопьевская ярмарка — театрализация, вписанная в реальные торговые ряды.

Г. Чайковский

Алексей Гречищев

Самый большой «Центр культуры Пермского края» 2021 года — Чайковский. Не секрет, что они добивались этого статуса 14 лет подряд и, получив его, начали преобразовывать городскую среду с большим энтузиазмом. Их главный проект — площадь Искусств, где созданы перформативные площадки, объекты для селфи и звучащие точки. Цель всего этого — получить новое пространство для культурных событий в городе. Площадь Искусств собирает воедино — и реально, и виртуально — тематические направления и события программы: арт, театр, музыка, кино, волонтёрство. Мне кажется, жители Чайковского сделали множество открытий о себе и своём городе.

Что у них получилось и кто примет эстафету «Центров культуры», посмотрим 18 декабря, когда в Чайковском пройдёт церемония закрытия программы «Пермский край — территория культуры» 2021 года и передача статуса «Центрам культуры Пермского края» 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.