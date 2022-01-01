Вызовы времени и точки роста
Спецпроект о главных тенденциях в сфере строительства и недвижимости
Поделиться
Твитнуть
Материалы по теме
«Выкуп ДК им. Ленина — дело чести для нашего города!»
Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев — о важности возвращения значимых объектов в муниципальную собственность
Заморозился на неопределённый срок
Что происходит с рынком аренды жилья на фоне частичной мобилизации
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть