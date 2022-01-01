Елена Синица Заморозился на неопределённый срок Что происходит с рынком аренды жилья на фоне частичной мобилизации Поделиться Твитнуть

Рынок недвижимости, как и многие другие сферы, отреагировал на новости о частичной мобилизации. Эксперты фиксируют новые тенденции. В частности, представители отрасли стали замечать, что появляется больше объявлений о сдаче квартиры в аренду с пометкой «срочно». При этом в моменте цены стали снижаться, но в долгосрочной перспективе могут вернуться к прежнему уровню.

Константин Долгановский

Пышущее предложение и еле теплящийся спрос

Сейчас на рынке аренды жилья достаточно большое количество предложений, в том числе и на фоне объявленной частичной мобилизации. Вполне можно сказать, что направление аренды сейчас «пышет», считает риелтор Наталья Шевченко. По её словам, если раньше на «Авито» и в риелторских группах преобладали сообщения о продаже и покупке жилья, то сейчас куда чаще фигурирует сдача в аренду.

«Другой вопрос: кто это будет снимать-то? Люди сейчас притаились, сейчас все в стадии выжидания, наблюдения. Всё, можно сказать, заморозилось», — сказала она.

При этом некоторые собственники предпочли временно снять объявления из-за ситуации неопределённости. А часть из них и вовсе решили не сдавать квартиры одиноким мужчинам призывного возраста из-за страха потерять доход. В то же время ряд квартирантов досрочно съехали из-за релокации в страны СНГ, говорит Шевченко.

Более того, в Москве появилась тенденция к покиданию жилья по прописке и поиску компаньонов для совместного проживания в арендованной квартире, для того чтобы «дешевле было скрываться от призыва», отметила Наталья Шевченко.

По данным портала «Мир квартир», уровень предложения вырос всего на 5% и на столько же просел спрос. На ценах же это почти не отразилось. Большинство собственников заняли выжидательную позицию и предпочитают вообще не трогать ценник, чтобы «прощупать» интерес со стороны потенциальных арендаторов, заключила Шевченко.

Частичная мобилизация вновь заморозила рынок, соглашается директор консалтинговой компании S.Research&Decisions Регина Давлетшина. Спрос, и так еле теплящийся, опять отложился на неопределённый срок. В настоящий момент население не готово входить в столь долгосрочные отношения, отметила она.

В направлении аренды рынок действительно вырос в объёме, но в то же время изменил структуру, рассказывает Давлетшина. Ещё совсем недавно более половины предложений было о посуточной аренде жилья. Сейчас же ситуация изменилась в сторону более длительных сроков, сказала Давлетшина.

«Я пока не увидела, что цены резко пошли вниз. Но редкие сделки не исключаю. Пока рано им снижаться. Рынок ещё не успел отреагировать. Он пока меняет структуру, цена меняется вместе с ней, и пока в сторону роста. В предложении подорожали квартиры в новых, недавно сданных домах», — заключила Давлетшина.

Отсутствие коллапса

По наблюдениям руководителя агентства недвижимости Анатолия Абатурова, говорить о заметном росте предложений на рынке аренды нельзя, но то, что цены снижаются, — факт. Скорее всего, цены и дальше пойдут вниз, но это будет связано не с частичной мобилизацией и её последствиями, а скорее с общей экономической ситуацией в стране.

То, что появляется больше объявлений о сдаче жилья в аренду с пометкой «срочно», — это нежелание людей продавать своё жильё дёшево, добавляет Абатуров. По его словам, недвижимость в России сейчас теряет в цене, а люди не готовы мириться с новыми расценками. В таком случае проще сдать жильё в аренду, а позднее, когда ситуация нормализуется, продать, говорит Анатолий Абатуров.

«Причина исключительно в этом. Как только цены на жильё пойдут вверх, люди начнут продавать то, что выставляли на аренду. Вопрос только в том, когда это произойдёт. Но это никак не связано с частичной мобилизацией», — отмечает эксперт.

Он также добавил, что частичная мобилизация не создала никакого коллапса на рынке аренды жилья. Часть молодых людей уехали из страны, часть попали под призыв, но это не такой большой процент, отмечает он. К тому же частично эта «потеря» компенсировалась за счёт студентов, которые переехали в Пермь из других муниципалитетов.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что заметный отток населения из России так или иначе отразится на рынке жилья, добавил эксперт по недвижимости Дмитрий Ничипоренко. Многие люди уезжали в спешке, но быстро продать жильё не получится, соответственно, они начинают задумываться об арендных отношениях. К тому же у большинства людей свободные средства для проживания рассчитаны не более чем на два-три месяца.

Сейчас причин для увеличения предложения жилья в аренду две: первая — освобождение площадей из-за релокации арендаторов, вторая — ввод на рынок жилья, которое ранее не сдавалось. Во втором случае это может быть как из-за релокации собственников жилья, так и вследствие ввода в эксплуатацию нового жилья.

«Вся эта масса вывалилась на рынок одномоментно в течение одной-двух недель. В моменте действительно мог произойти какой-то дисконт. Это скорее что-то краткосрочное, говорить о дальнейшем снижении цен на аренду рано», — говорит Ничипоренко.

Он также отметил, что предложение ещё может сократиться, так как часть ранее уехавших будет возвращаться обратно в связи с объявлением об окончании призыва в рамках частичной мобилизации. Кроме того, часть людей вернётся из-за того, что не смогли быстро продать или сдать своё жильё, заключил эксперт.

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