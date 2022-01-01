В Перми стартует продажа квартир в новом квартале «Парма» Cдача первой и второй очереди состоится уже в марте 2025 года Поделиться Твитнуть

В Перми стартует продажа квартир в новом квартале «Парма» от федерального застройщика «Талан». Это уникальный проект, который сочетает в себе как близость к развитой инфраструктуре, так и к природе.

Жилой комплекс расположен рядом с самым крупным торговым центром Перми «Планета». В то же время вблизи находятся Черняевский лес и Балатовский парк, а это значит, что у вас будет уникальная возможность каждый день любоваться вдохновляющими видами. Также в шаговой доступности находится спортивный комплекс им. Сухарева.

Генплан. Первый и второй этапы

Строительство нового жилого комплекса будет проводиться в три этапа. При этом сдача первой и второй очереди состоится уже в марте 2025 года. Дворовая территория жилого комплекса будет благоустроена по авторской концепции «Талана». Вся территория будет поделена на детскую зону, зону отдыха и спортивную зону. При этом детская зона заинтересует как совсем малышей, так и детей школьного возраста.

Немаловажное преимущество «Пармы» — приватное и безопасное пространство. Застройщик продумал четыре уровня безопасности: полностью огороженная территория, системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также диспетчерская с охранным пунктом. В безопасности будет и ваше авто. «Талан» обеспечит безопасный и просторный паркинг на территории жилого комплекса.

Продуманы и авторские планировки квартир. Так, в «Парме» будут доступны квартиры с мастер-спальнями, с собственными гардеробными, с постирочными комнатами и с потолками высотой до 3 м.

Напомним, что продажи первого пула квартир стартуют уже в ноябре.

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-4», проектная декларация по ссылке. На правах рекламы.

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