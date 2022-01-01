Анатолий Маховиков генеральный директор АО «Специализированный застройщик» КОРТРОС-Пермь» Балласт сменили на баланс Поделиться Твитнуть

Современная ситуация в строительной отрасли требует быстрых решений от всех участников: девелоперов, властей и жителей. Поэтому сегодня особенно важен конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Анатолий Маховиков

Фото из личного архива

Внимание, которое приковано к рынку недвижимости последние восемь месяцев, не удивительно — это один из маркеров экономики, показатель ее реального состояния. Следовательно, самый частый вопрос: как вы там, строители. Отвечу так: мы работаем. Сдаем новые объекты, формируем перспективные планы, участвуем в обсуждении будущего облика Перми и готовы менять город — делать его комфортным и удобным для горожан.

Примечательно и то, что власть, в широком смысле, тоже понимает важность отрасли и постепенно практика ограничений сменяется практикой взаимовыгодного сотрудничества. Самый яркий пример — это Комплексное развитие территорий — одна из основных тем, инициированных представителями края в этом году.

Коротко, речь идет о постепенном отказе от точечной, ничем не обеспеченной в инфраструктурном и социальном плане, застройки, в пользу крупных проектов, больших территорий и создании на них максимально комфортных условий проживания. Поясню, что это касается транспортной доступности, объектов здравоохранения, образования и, конечно же досуга. При этом, если речь идет об освоенных территориях, таких как, например, район ДКЖ, то добавляются вопросы по инженерным сетям, их реконструкции, строительству новых и подключению объектов. Ряд из них не решить без участия (в том числе и прямого, финансового) краевых властей. Здесь же планируется возвести крупные объекты — краевую музыкальную школу, многофункциональную спортивную арену, что влияет на объемы возведения жилья в этой локации. Следовательно, необходимо находить баланс между интересами власти и девелопера. Также важно взаимопонимание между жителями и бизнесом.

КОРТРОС-Пермь всегда исходил из принципов комплексного освоения территории. Это позволяет девелоперу создавать на своей площадке некий социум, включающий социальные и досуговые объекты. Люди, делая выбор при приобретении квартиры в ЖК, смотрят на наличие детского сада, парка и других объектов — все это может быть запланировано при разработке комплексного развития и становится конкурентным преимуществом проекта. Мы сознательно идем на дополнительные издержки, строя сопутствующую инфраструктуру в своих комплексах. Так люди получают комфортную среду проживания, а мы получаем благодарных клиентов, которые за следующей своей недвижимостью тоже придут к нам.

Полагаю, что проекты комплексного развития территорий действительно могут стать драйверами сначала строительного, а затем и других секторов экономики. По данным главного архитектора Пермского края Артема Габдрахманова, уже сегодня региональные власти рассматривают возможность комплексного развития десяти территорий по инициативе правообладателя. Их потенциал оценивается в 1,5—2 млн кв. м жилья.

Внимательный читатель задаст правильный вопрос: а есть ли покупатель на такие объемы? Я уверен, что есть, если для него будут сформированы разнообразные предложения. Речь идет о новых, принципиально иных условиях проживания, более высоком уровне комфорта при сохранении сопоставимой с нынешней цены квадратного метра. Избавившись от балласта в виде навязанных условий и ненужных, порой вредных, ограничений, мы придем к балансу. А баланс — это всегда путь к успеху для всех участников процесса. В выигрыше будут и пермяки, и девелоперы, и власти.

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