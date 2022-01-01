Елена Синица Мобилизация, инвестиционный бум, непростой выбор: мост или театр Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на вопросы жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 19 октября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл прямой эфир, в котором ответил на вопросы жителей региона. В числе поднятых тем — мобилизация, режим базовой готовности в крае, инвестиционная активность и крупные инфраструктурные объекты.

Инвестиционный бум

По словам Дмитрия Махонина, в Прикамье не замечено снижение инвестиционной активности на фоне нестабильной ситуации в мире и санкций.





«Я убеждён бесповоротно, что санкционные режимы — окно возможностей для предприятий, которые переходят на импортозамещение», — сказал Дмитрий Махонин.





Он также добавил, что в регионе число предприятий малого и среднего бизнеса возросло на 13%. Помимо этого, продолжают поступать заявки на привлечение льготного финансирования из Фонда развития промышленности.





Губернатор также отметил, что сейчас среди оборонных предприятий края наблюдается инвестиционный бум.





«Наша задача — модернизировать эти предприятия в очень короткие сроки, вдохнуть в них новую жизнь. Особенно все болеем за наше предприятие, которому уже 286 лет, — это «Мотовилиха». Будем строить там новые корпуса, очистные сооружения, инфраструктуру. Всё это будем делать, всем будем заниматься в непосредственном контакте с руководством предприятия», — сказал Дмитрий Махонин.





Помимо этого, есть планы по развитию производственных площадок «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель», модернизации мощностей Пермского порохового завода.





По его словам, задача властей помочь предприятиям наладить логистические цепочки, поставки, освоить новые рынки. Он также обратил внимание, что выставки, в которых участвуют делегации Пермского края, эффективны. Каждая выставка приносит новые заказы, новые рабочие места, сказал Махонин.





«Очень много людей, которые не понимают и пытаются самопиаром заниматься. К сожалению, это до сих пор депутаты тех или иных законодательных органов. Вот тот же вопрос "зачем вы инвестируете в выставки за рубежом?". Но если посчитать экономический эффект от этого, то он значительный. Все эти траты обоснованы и доказаны. Лучше умудритесь включить мозги и подсчитать всё это, прежде чем заниматься самопиаром», — прокомментировал Махонин.





Режим базовой готовности





В Пермском крае будет введён режим «базовой готовности». Это означает, что руководство субъекта должно усилить охрану порядка и стратегически важных объектов, а также ввести особый режим работы объектов транспорта, связи и объектов энергетики. Перечень необходимых мер определит глава региона исходя из текущей ситуации и возможных рисков.





«Не хочу в прямом эфире наговорить чего-то лишнего, сейчас коллеги прорабатывают соответствующий указ. Мы отдельно подробно разъясним этот вопрос, чтобы случайно ничего не наговорить, людей с толку не сбить», - прокомментировал губернатор.





Мобилизация





Также губернатор рассказал об итогах поездки к мобилизованным пермякам в Елань и Тюмень. По его словам, разговор был очень непростым, но необходимым. С его слов, в учебных центрах есть люди как настроенные по-боевому, так и те, кто наоборот. Он также отметил, что сказывается и искажение информации в социальных сетях, происходят определённые провокации.





Махонин подчеркнул, что есть понимание, «кто за этими провокациями стоит, и мы будем выяснять все факты и устанавливать эти лица окончательно». Однако это не отменяет того, что нужно продолжать работать и помогать мобилизованным, добавил он.





«Вы понимаете, людей из привычных жизненных условий перевезли в воинскую часть. Они, конечно, почувствовали, что они одни, они брошены. Естественно, это эмоции, которые они, собственно, выплеснули», — сказал губернатор.





Что касается выплат, губернатор отметил, что регион по закону не имел полномочий получить списки мобилизованных людей. Не было понимания, кто попадет в зону военной спецоперации, часть людей была мобилизована по ошибке, часть вернулась домой по состоянию здоровья. В связи с этим было принято решение направить специалистов в каждую часть, чтобы адресно работать с мобилизованными.





После получения информации было принято решение о выплате мобилизованным по 100 тыс. руб., а также о единовременной матпомощи в размере 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка и на детей, обучающихся очно в вузах и сузах, в возрасте до 23 лет. Кроме этого, главам муниципалитетов было поручено проработать вопрос об отмене «родительских сборов» в детских садах для таких семей.





Дмитрий Махонин также обратил внимание, что для выплат мобилизованные могут указывать любой счёт для назначения выплат: это могут быть счета мамы, папы, жены и даже друзей.

Также был задан вопрос о том, где именно будут проходить службу мобилизованные из Пермского края.





«Ни я, ни кто-либо другой не знает, где именно будет проходить служба: в тылу, в гарнизоне, на передовой. Очень мало информации, это осложняет нам принятие решений по поддержке ребят. Стараемся эту информацию получать от воинских частей. Сейчас закупаем по спискам то, что мобилизованные попросили им передать».









Новая сцена оперного театра или третий мост





Были вопросы и про строительство таких крупных инфраструктурных объектов, как новая сцена театра оперы и балета и третий мост через Каму. Как сказал губернатор, у многих почему-то создаётся ощущение, что бюджет бездонный.





«Не знаю, кого это сейчас интересует в приоритетном порядке. У многих создаётся впечатление, что бюджет — это что-то такое бездонное, где ты по щелчку находишь нужные средства. Может, не очень удачное сравнение, но любая выплата — это сотни тысяч, а иногда и миллиарды рублей. Эти средства зависят от налоговых поступлений. Если экономика развивается, налогов становится больше, то мы и больше строим, и больше исполняем свои социальные обязательства. Если нет — мы должны с чем-то расставаться», — сказал Махонин.





В результате нужно расставлять приоритеты. Например, по словам губернатора, мало кто говорит о том, что за время его руководства были дважды урезаны расходы на управленческий аппарат. В этом вопросе и дальше будут работать, пока это будет возможно, но кроме этого, где-то придётся отодвигать и крупные инвестиционные проекты. Новая сцена театра оперы и балета на сегодня не до конца запроектирована, но это нужно сделать, так как были уже выделены деньги, добавил Дмитрий Махонин.





«А дальше надо выбрать, если денег на всё не хватит: третий мост через Каму или новая сцена театра? Старая, причём, достаточно хорошая. Всё это непростые решения, которые зависят от того, как будут развиваться события», — отметил губернатор.









Был поднят вопрос и появления телетрапов в пермском аэропорту Большое Савино.





«Опять я за всё отвечаю, хотя это вопрос к Росавиации, то есть к ведомству, которое ко мне и краю никакого отношения не имеет. Мы можем только следить и торопить их, на уровне совещаний поднимать этот вопрос всё больше. Насколько я знаю, с новым подрядчиком контракт заключен. Была договорённость, что к осени следующего года все эти «недоделки» будут устранены, и трапы будут работать. Поверьте, всё, что мы могли, — мы сделали. Прыгнуть выше головы, не имея никаких полномочий в этой части, мы не можем», — заключил Дмитрий Махонин.









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