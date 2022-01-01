Власти Прикамья приняли решение об единовременной матпомощи детям мобилизованных На каждого несовершеннолетнего ребёнка будет выплачено по 15 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Александра Моора

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о принятом решении оказать материальную поддержку семьям мобилизованных. Об этом глава региона написал в своём тг-канале.

«Предоставим единовременную матпомощь в размере 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей, обучающихся очно в вузах и сузах, в возрасте до 23 лет», — говорится в сообщении.

Для получения выплаты семье необходимо будет обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.

Данная мера поддержки вводится в дополнение к региональной выплате мобилизованным жителям края в 100 тыс. руб.

Губернатор также напомнил, что главам муниципалитетов дано поручение обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных.

Ранее сообщалось, что дети школьного возраста с 1 ноября будут получать в учебных заведениях бесплатное питание.

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