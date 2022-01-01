Власти Прикамья приняли решение об единовременной матпомощи детям мобилизованных
На каждого несовершеннолетнего ребёнка будет выплачено по 15 тыс. рублей
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о принятом решении оказать материальную поддержку семьям мобилизованных. Об этом глава региона написал в своём тг-канале.
«Предоставим единовременную матпомощь в размере 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей, обучающихся очно в вузах и сузах, в возрасте до 23 лет», — говорится в сообщении.
Для получения выплаты семье необходимо будет обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.
Данная мера поддержки вводится в дополнение к региональной выплате мобилизованным жителям края в 100 тыс. руб.
Губернатор также напомнил, что главам муниципалитетов дано поручение обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных.
Ранее сообщалось, что дети школьного возраста с 1 ноября будут получать в учебных заведениях бесплатное питание.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.