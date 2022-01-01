Елена Синица
В Перми детей мобилизованных будут бесплатно кормить в школах
На эти цели выделят 1,32 млн руб.
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Городская администрация опубликовала проект постановления, согласно которому предлагается бесплатно кормить в школах детей мобилизованных. Документ опубликован на сайте ведомства.
Администрация города постановила утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий на эти цели. Предполагается, что на предоставление бесплатного питания выделят 1,32 млн руб.
Постановление должно вступить в силу 1 ноября и будет действовать до 31 декабря 2022 года.
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