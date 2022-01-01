Елена Синица Патриотические воспитатели, унификация цвета такси, российский магазин приложений Какие изменения вступают в силу в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре в России, и в Пермском крае в частности, вновь вступает в силу ряд изменений. В их числе новые правила размещения рекламы и программы обучения в автошколах, унификация такси, запрет на телефоны во время школьных уроков, вводится должность патриотического воспитателя в учебных заведениях.

Изменение программ обучения в автошколах





Обновлены программы обучения в автошколах. В частности, при обучении на категорию B увеличено количество часов, отпущенных на практическую подготовку на улице. Теперь 18 часов будет отведено на «площадку» и 38 часов — на «город» вместо 24 и 32 соответственно.





Помимо этого, будут запущены программы переподготовки. По ним, например, водители с правами на мотоцикл смогут получить допуск к управлению автомобилем по сокращённой программе.





Изменение правил выбора управляющих компаний





Начиная с 1 сентября принимать решение о выборе управляющей компании (УК) общим собранием собственников многоквартирного дома будут более 50% от общего числа голосов собственников помещений. Ранее для принятия решения было достаточно четверти голосов всех собственников помещений (25% + один голос).





Предустановка российского магазина приложений на телефоны





На смартфоны и другие виды «технически сложных товаров» будет в обязательном порядке предустанавливаться отечественный магазин приложений. Как уточняют в Госдуме, закон разработан в качестве меры по противодействию антироссийским санкциям.





Ранее иностранные платформы ограничили для российских пользователей возможность скачивать приложения.





Изменения в рекламе





Теперь вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка обязаны будут передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории, рассказали в пресс-службе Госдумы.





Если осуществляющее деятельность в интернете на территории РФ иностранное лицо не предоставит информацию о рекламе, в его отношении могут применяться меры понуждения.





Ограничение микродолей в квартирах





Теперь на каждого собственника при перерасчёте на метры доля квартиры не сможет быть менее 6 кв. м общей площади. Таким образом собственникам хотят помочь в борьбе с микродолями в квартирах, а также защитить от «чёрных риелторов» и мошеннических сделок.





Более того, теперь по решению суда возможно изменение соотношения долей супругов в их общем имуществе. Это будет допустимо при условии, если один из супругов совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.





Унификация цвета такси





С 1 сентября в Пермском крае вступают в силу новые требования к внешнему виду такси. Согласно закону, кузов легкового такси должен быть белого цвета. На нём должна быть расположена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см. При этом введение единой цветовой гаммы коснётся только тех, у кого истекла лицензия. Остальные же смогут ездить, как и раньше, — до истечения срока лицензии.





Запрет на телефоны, антиковидные меры и патриотические воспитатели в школах





С 1 сентября в российских школах будет запрещено использование телефонов на уроках. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.





«В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю — на уроках, использовать не допускается», — сказал Кравцов.





Он отметил, что это необходимо, в том числе, для того, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий.





С начала учебного года в школах рекомендовано соблюдение некоторых антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.





«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022/23 возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.





Однако в ведомстве отмечают, что в школах всё-таки сохранится ряд антиковидных требований. В их числе обязательная термометрия, использование масок сотрудниками, участвующими в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающим персоналом. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.





В школах Перми с 1 сентября будет введена новая должность — советника директора по патриотическому воспитанию.





«Их главная задача — вовлечение школьников в молодёжные организации. Сейчас есть несколько организаций, но их усилия разрознены», — пояснил Алексей Грибанов, отметив, что сейчас ставится задача объединить усилия разных общественных организаций на базе центра детского и юношеского творчества.





Финансирование работы советников по патриотическому воспитанию будет вестись из федерального бюджета. Зарплата советников составит до 16 тыс. руб., а с надбавками — до 30 тыс. руб.





Кроме того, сообщил Грибанов, все школы будут начинать учебную неделю с поднятия флага России и прослушивания гимна.





Работа мобильных пунктов вакцинации в Перми





В Перми с 1 сентября начнут работать мобильные пункты вакцинации.





Так, с 1 по 11 сентября будет работать пункт в ТРК «Планета». Здесь можно будет привиться в четверг-пятницу с 16:00 до 20:00 и в субботу с 12:00 до 16:00. В наличии вакцина от коронавируса «ГамКовидВак» (оба компонента), вакцина от гриппа «Совигрипп».





С 1 по 4 сентября будет открыт мобильный пункт в ТРК «СпешиLove». Он будет работать с 11:00 до 17:00. В наличии те же вакцины.





С 8 сентября заработает пункт в ТРК «Семья». Здесь прививку можно будет поставить по четвергам и пятницам с 15:00 до 19:00 и в субботу с 11:00 до 15:00. В наличии те же вакцины, а также вакцина от пневмококковой инфекции.





Кроме этого, 8 сентября с 12:00 до 18:00 можно будет привиться в ТЦ «КИТ». В наличии вакцина от коронавирусной инфекции «ГамКовидВак» (1- и 2-й компоненты), вакцина от гриппа «Совигрипп», вакцина от пневмококковой инфекции.





Привиться могут все желающие старше 18 лет, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.





Транспортные изменения в Перми





В администрации Перми подтвердили планы о переносе с 1 сентября движения автобусов № 4 и 67 с ул. Пушкина на ул. Революции (участок от Центрального рынка до ул. Островского). Автобусы будут двигаться по трамвайно-автобусной выделенной полосе.





Городской общественный транспорт Перми с 1 сентября переходит на зимнее расписание.





Люди возвращаются из отпусков, а также каникул в учебных заведениях. В связи с этим происходит корректировка расписаний, предусматривающая большее количество отправлений.





Кроме того, на маршрутах № 1, 4, 14, 15, 60 и 67 будет совершаться больше отправлений по сравнению с расписанием, действовавшим до летнего сезона. Это позволит сократить интервал движения на маршрутах.

А автобусный маршрут № 24 по просьбе родителей учеников будет дополнительно совершать заезд на остановочный пункт «Улица Памирская» для обеспечения беспересадочной связи со школами, находящимися в этом районе.





Запрет на продажу алкоголя





На территории Пермского края в День знаний 1 сентября будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничения вводятся в соответствии с постановлением правительства Прикамья. Нарушение данного требования влечёт за собой наказание в виде административного штрафа до 40 тыс. руб. для должностных лиц и до 300 тыс. руб. для юридических. Также предусмотрена конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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