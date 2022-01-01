Елена Синица
В школах запретили использование телефонов на уроках
Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ
Поделиться
Твитнуть
С 1 сентября в российских школах будет запрещено использование телефонов на уроках. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю — на уроках, использовать не допускается», — сказал Кравцов.
Он отметил, что это необходимо в том числе для того, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в школах будет действовать ряд антиковидных мер.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть