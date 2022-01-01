Елена Синица В школах запретили использование телефонов на уроках Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября в российских школах будет запрещено использование телефонов на уроках. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю — на уроках, использовать не допускается», — сказал Кравцов.





Он отметил, что это необходимо в том числе для того, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в школах будет действовать ряд антиковидных мер.

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