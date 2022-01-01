Елена Синица Роспотребнадзор назвал ограничения, которые будут действовать в школах с 1 сентября В их числе обязательная термометрия и запрет на массовые мероприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала учебного года в школах рекомендовано соблюдение некоторых антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022/23 возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.





Однако в ведомстве отмечают, что в школах всё-таки сохранится ряд антиковидных требований. В их числе обязательная термометрия, использование масок сотрудниками, участвующими в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающим персоналом. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.





Ранее сообщалось, что 26 августа краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом в связи с ростом заболеваемости рекомендова л проработать возвращение ряда антиковидных мер. В частности, в соответствующем указе может вновь появиться пункт об обязательном ношении масок при посещении медорганизаций и социальных учреждений, в которых жители пребывают круглосуточно, а также в общественных местах, в частности, в транспорте, магазинах, вокзалах и других местах скопления людей.





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