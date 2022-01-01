Елена Синица Оперштаб рекомендовал вернуть масочный режим в Пермском крае Средства защиты попросят носить в магазинах, транспорте и других общественных местах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 26 августа, состоялось заседание краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом. В результате было принято решение проработать возвращение ряда антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, в соответствующем указе может вновь появиться пункт об обязательном ношении масок при посещении медорганизаций и социальных учреждений, в которых жители пребывают круглосуточно.





Кроме этого, будет рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах. В частности, в транспорте, магазинах, вокзалах и других местах скопления людей.





Помимо этого, оперштаб дал рекомендацию предприятиям и организациям принять меры по борьбе с коронавирусом и усилить работу по вакцинации.





По словам главы краевого минздрава Анастасии Крутень, ведомство уже издало приказ об обязательном ношении масок персоналом медорганизаций. Также для посетителей поликлиник возобновили дезинфекцию рук и измерение температуры на входе.





Все службы готовы к предстоящему росту заболеваемости, добавила Крутень.





Напомним, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 1 193 человека.

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