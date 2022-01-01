В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 1193 человека Новые случаи заболевания COVID-19 диагностированы в 32 территориях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 193 новых случая COVID-19. Среди зараженных 363 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 70 человек, 324 выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано.

Новые пациенты с ковидом выявлены в 32 территориях края: в Перми, Березниках, Губахе, Кунгуре, Кудымкаре, в Пермском, Лысьвенском, Суксунском, Кудымкарском, Краснокамском, Верещагинском, Кунгурском, Сивинском, Юсьвинском, Добрянском, Соликамском, Оханском, Чусовском, Юрлинском, Нытвенском, Березовском, Гайнском, Ильинском, Косинском, Горнозаводском, Чердынском, Частинском, Очёрском, Ординском, Карагайском Александровском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 384 950.

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