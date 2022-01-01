Елена Синица В Перми с 1 сентября начнут работать мобильные пункты вакцинации При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 1 сентября начнут работать мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Так, с 1 по 11 сентября будет работать пункт в ТРК «Планета». Здесь можно будет привиться в четверг-пятницу с 16:00 до 20:00 и в субботу с 12:00 до 16:00. В наличии вакцина от коронавируса «ГамКовидВак» (оба компонента), вакцина от гриппа «Совигрипп».





С 1 по 4 сентября будет открыт мобильный пункт в ТРК «СпешиLove». Он будет работать с 11:00 до 17:00. В наличии те же вакцины.





С 8 сентября заработает пункт в ТРК «Семья». Здесь прививку можно будет поставить по четвергам и пятницам с 15:00 до 19:00 и в субботу с 11:00 до 15:00. В наличии те же вакцины, а также вакцина от пневмококковой инфекции .





Кроме этого, 8 сентября с 12:00 до 18:00 можно будет привиться в ТЦ «КИТ». В наличии вакцина от коронавирусной инфекции «ГамКовидВак» (1й и 2й компонент), вакцина от гриппа «Совигрипп», вакцина от пневмококковой инфекции.





Привиться могут все желающие старше 18 лет, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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