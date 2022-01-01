С 1 сентября автобусы №4 и №67 перестанут ездить по ул. Пушкина Их пустят по трамвайно-автобусной выделенной полосе на ул. Революции Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В администрации Перми подтвердили планы о переносе движения автобусов №4 и №67 с ул. Пушкина на ул. Революции (участок от Центрального рынка до ул.Островского)

Автобусы будут двигаться по трамвайно-автобусной выделенной полосе.

Как отметил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, «мы стали вторым городом после Санкт-Петербурга, кто совместил в едином коридоре автобус и трамвай. Таким образом мы эффективно используем городское пространство повышаем скорость движения и обеспечиваем пассажирам удобную пересадку между разными видами транспорта».

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