Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бездорожье не помеха Благодаря национальному проекту «Культура» автоклубы работают в самых отдалённых точках Пермского края Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

Деревня Ломь, деревня Митрохи, деревня Красногорка… Иллюзионное шоу Михаила Бастракова и фольклорный коллектив «Посадские ребята» раньше и не слыхали таких названий, но 22 июня 2022 года не только побывали там, но и стали почти родными: автоклуб Пермского дома народного творчества «Губерния» провёл этот день в концертном туре по сёлам Уинского района. Во всех трёх деревнях это был первый концерт за много лет: в них нет стационарных клубов, выступать концертным бригадам негде. Лишь благодаря автоклубу взрослые и дети смогли посмотреть настоящий концерт с участием профессиональных артистов и иллюзионное шоу.





Скоро исполнится два года с тех пор, как в Пермском крае работают три передвижных клуба. Они были получены благодаря национальному проекту «Культура», его региональной составляющей, и поддержке губернатора Прикамья. Официальное название этого чуда отечественного автопрома — «многофункциональный мобильный культурный центр». «Новый компаньон» уже рассказывал подробно о том, как автоклубы тестировались, каких потребовали доработок и новых управленческих решений. За прошедшее с тех пор время они неоднократно доказали, насколько правильной была идея их приобретения.





Сейчас автоклубов в Пермском крае три: в Чусовом, в Лысьве и в ПДНТ «Губерния». Ни один из них не простаивает: за первые полгода 2022 года автоклуб ПДНТ «Губерния» побывал в 12 территориях края, дал 38 концертов, которые посетили 3,5 тыс. зрителей. На гастроли выезжали коми-пермяцкий ансамбль «Шондибан» и камерный оркестр «Орфей», молодёжное творческое объединение «Студенческий бал» и «Хорус-квартет», ансамбль песни и танца «Уральский хоровод», иллюзионное шоу Михаила Бастракова и многие другие коллективы. Директор «Губернии» Татьяна Санникова особенно отмечает эстрадный вокальный коллектив «НИЛ», который всегда активно и безотказно работает с автоклубом, и кукольный театр «Туки-Луки», который не только показывает спектакли, но и проводит мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению кукол и управлению ими — это в деревнях, где дети зачастую вообще ни разу не видели кукольных спектаклей.





Татьяна Санникова, директор Пермского дома народного творчества «Губерния»:





— Благодаря автоклубам рука культуры может дотянуться до самых отдалённых деревень! Это ведь полностью автономная структура: автоклуб может остановиться в чистом поле, завести генератор, открыть сцену, певцы берут микрофоны… Мы даже скамейки с собой возим, чтобы никаких организационных проблем не было!





Встречают нас удивительным образом. Говорят: «К нам никогда никто до вас не приезжал!» На самом деле, приезжали — в советские времена, на «буханках» с громкоговорителями. Автоклуб — советское изобретение, а нынешние машины — это его современная, продвинутая версия. Для деревни наш приезд — это праздник: жители наряжаются, собирают всех соседей. Конечно, автоклуб не заменит настоящего стационарного учреждения, многое зависит от погоды… Но всё же нам удаётся организовать не только развлечение, но и общение!





По словам Татьяны Санниковой, «Губерния» со своим автоклубом охотно вступает в коллаборации: привозит не только концерты, но и консультации врачей и юристов. Всё услуги бесплатны, и благодарные деревенские жители щедро угощают приезжих соленьями и вареньями: «Когда нас так приветливо встречают, мы чувствуем себя бременскими музыкантами в кибитке. Наше счастье — жить такой судьбою».





В Чусовском округе на представлениях автоклубов за полгода побывали почти 10 тысяч зрителей из 14 деревень и сёл. Ни одна важная дата в районе не обходится без участия автоклуба: 1 и 9 мая, День защиты детей и фольклорные праздники теперь принято отмечать с концертами.





В начале июня мобильный культурный центр курсировал по микрорайонам Чусового с циклом развлекательных программ «День защиты детей на автоклубе». В праздничной программе были музыкальные игры и конкурсы, концертные номера и сладкие призы. На шести детских праздниках побывало более 900 человек.





Фольклорный фестиваль «Гульное воскресение» прошёл 19 июня в селе Верхнее Калино на берегу Чусовой. Целый день на сцене автоклуба звучали народные песни, выступали фольклорные танцевальные коллективы, проходили народные игры, а на фестивальной поляне развернулась выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и блюд местной кухни, проходили мастер-классы по народному творчеству. Участниками фестиваля стали более 100 человек, зрителями — более 400.





Девятого июля на берегу Чусовой в деревне Лещёвка пройдет семейный фестиваль «Особенности Калинской рыбалки», посвященный Дню семьи, любви и верности и Дню рыбака. В программе фестиваля рыболовный и кулинарный турниры, конкурс семейных традиций, концертная программа, мастер-классы, выставка-продажа изделий народного творчества и блюд местной кухни, развлекательные детские программы. Будут соревноваться более 10 команд, выступят 15 творческих коллективов и солистов, а количество посетителей фестиваля составит более 300 человек.





В Лысьвенском городском округе за полгода прошло 48 культурно-массовых мероприятий с участием автоклуба в самых разных сёлах и микрорайонах города, где нет учреждений культуры. Посетили эти мероприятия 12 100 человек, а участвовали в них 865 творческих работников и волонтёров. Особенно жаркая пора была у автоклуба во время проводов зимы и в начале мая, когда проходили празднования с участием «фронтовых бригад».





В июне лысьвенский автоклуб провёл несколько необычных событий, в том числе экологический фестиваль «Хвойный хоровод» в деревне Аитково и окружной Сабантуй в деревне Канабеки. В окружном фестивале ремёсел, который прошёл с 23 по 26 июня, приняли участие жители восьми деревень и сёл: Обманки и Новорождественского, Канабеков и Дуброво, Рассоленок, Симаново, Кына и Кумыша. Везде прошли мастер-классы по разным видам прикладного творчества: по созданию сувениров из глины и дерева, бисера и джута, по технике кружевоплетения и ткачества; состоялась познавательная игра «Ремёсла Прикамья», работала передвижная выставка «История ремёсел». В создании праздничной атмосферы приняли активнейшее участие самодеятельные артисты. Особый колорит фестивалю придал окружающий ландшафт, ведь все события проходили на открытых площадках.





Сейчас лысьвенский автоклуб готовится к региональному фестивалю ТОСов «Кын-fest», который пройдёт в селе Кын с участием всех территорий края.





Три многофункциональных мобильных культурных центра, приобретённые в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура», доказали свою полезность, а Пермский край продемонстрировал умение эффективно пользоваться новыми возможностями, которые они дают. Всё это оценили в федеральном минкульте, и в нынешнем году Пермский край получит ещё четыре автоклуба — уже за счёт федеральных средств в рамках того же нацпроекта. Об этом министр культуры Пермского края Алла Платонова говорила в своём первом выступлении на заседании краевого правительства. Планируется, что новые возможности получат Чайковский, Кунгур, Верещагино и Юсьва.





Татьяна Саникова мечтает, чтобы каждый муниципалитет Пермского края имел в своём распоряжении многофункциональный мобильный культурный центр, а «Губерния» готова оказать местным специалистам методическую и консультативную помощь.





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