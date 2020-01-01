Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бездорожье — не повод для бескультурья Автоклубы, приобретённые в рамках национального проекта «Культура», доберутся до любой отдалённой деревни Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Иногда приходится сталкиваться с мнением, что национальный проект «Культура» — это бесконечные вливания федеральных средств в регионы. На самом деле всё сложнее: чтобы доказать, что регион достоин получить федеральные дотации на развитие культуры, он должен продемонстрировать готовность развивать территорию собственными силами. Вот почему внутри национального проекта есть региональная составляющая, и эта составляющая — достаточно существенная.

Именно в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура» в Пермский край в сентябре нынешнего года поступили три многофункциональных мобильных культурных центра. Называли их по-всякому, журналисты полюбили броское слово «шоумобили», однако закрепилось другое название, более привычное — автоклубы.

Автоклуб производства Мытищинской приборостроительной компании — это передвижная сцена, укомплектованная всевозможными современными техническими средствами: здесь и спутниковая связь, и видеопроекция, и световая и звуковая аппаратура. Это не клуб в привычном понимании, поскольку зайти в него нельзя: автомобиль приезжает и раскрывается как конфетная коробка, прекращаясь в сцену на колёсах, а зрители — снаружи. Зато такая машина, оборудованная на базе отечественного ГАЗа, проберётся в любую отдалённую деревню, где давно забыли, что такое концерт или кино.

Министерство культуры Пермского края

Распределяя бюджетные средства региональной составляющей нацпроекта «Культура», министерство культуры Пермского края самостоятельно определяет приоритетные цели, и одной из важнейших стратегических целей уже не первый год является выравнивание возможностей доступа к культурным ценностям между краевым центром и отдалёнными населёнными пунктами.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин говорил об этом неоднократно: «Наша задача — преодолеть территориальную дискриминацию в социальной сфере, которая сейчас существует между центральными городами и сельской местностью. Благодаря федеральной поддержке мы открываем социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Всё это способствует тому, что у жителей отдалённых территорий Прикамья появляются новые возможности культурного развития…»

Первые три автоклуба, поступившие в Пермский край в сентябре, были переданы Дому народного творчества (ПДНТ) «Губерния». Как рассказала директор ПДНТ Татьяна Санникова, именно «Губерния» занималась тестированием и доводкой «шоумобилей». По её словам, доводка понадобилась серьёзная: полевая проверка потребовала замены части оборудования, поставляемого в комплекте с автомобилем, и ПДНТ работал в тесном контакте с производителем передвижных сцен — Мытищинской приборостроительной компанией.

Отладка понадобилась и административно-управленческая: автоклуб — это не автобус, он не предназначен для перевозки людей, поэтому пришлось создавать новую логистику, новый менеджмент, который занимался формированием и доставкой на место концертных бригад, составлением гастрольных туров (точечные выезды в один населённый пункт — это нерационально, лучше выстраивать сложные маршруты), обеспечением проживания на местах, питания, снабжения всем необходимым.

Задача была непростая, но первые же выезды автоклубов в прикамские деревни показали эффективность этого технического средства. Только в сентябре автоклубы, проехавшие по трём маршрутам, дали около 40 концертов в девяти муниципальных районах. Понятно, что ГАЗы отправлялись в те сёла и деревни, где стационарных клубов нет, — отдалённые, малонаселённые… Аудитория одного концерта составляла от 30 до 100 человек, но всего зрителей набралось за сентябрь около 5000! А какие коллективы перед ними выступали! «Хорус-квартат», «Каравай»… Играли и пели от души, с отдачей.

В октябре и ноябре автоклубы прошли полную отладку и ремонт. Два из них после этого отправились к новым хозяевам — в распоряжение городских управлений по культуре Лысьвы и Чусового. Третий ГАЗ остался в «Губернии» и снова вышел на работу.

К 1 декабря, 15-й годовщине образования Пермского края, состоялся выезд в Краснокамский район с участием коми-пермяцкого народного ансамбля «Шондибан». Татьяна Санникова говорит, что встречали артистов как дорогих гостей. В одной из деревень жительницы пришли в сарафанах поверх шуб, в кокошниках и с домашней выпечкой для приезжих.

Интенсивно работают и автоклубы в Чусовском и Лысьвенском городских округах: выезжают в отдалённые деревни каждый уикенд. Все три команды готовятся к новогодним представлениям: так, в Лысьве подготовили игровую программу «День рождения Деда Мороза». Две ведущие — Потешины — играют со зрителями и совместно готовят подарок Деду Морозу. Им помогают ростовые куклы Рысёнок и Медведь и аниматоры-волонтёры, а Дед Мороз выезжает к зрителям на собачьей упряжке. Завершается программа всеобщим хороводом.

Чусовской автоклуб 27 ноября принял участие в большом событии для деревни Копально. Здесь праздновали 150-летие местного центра культуры и его же новоселье. Многие годы центр культуры располагался в старом здании бывшего храма, а сейчас переехал в помещение бывшей школы. Отныне в одном здании находятся отдел досуга, библиотека, экспозиция музея истории Копально и спортивный зал. В честь этого события передвижная сцена прибыла в село с концертом, в котором выступили артисты из местных сёл — Копально и Верхнее Калино и солист Культурно-делового центра Чусового Сергей Кырмыз.

У «Губернии» на автоклуб обширные планы. Создаётся новогодняя программа, а для следующего, 2021 года здесь задумали большой проект «Здравствуй, провинция!» под девизом «От колодца до колодца тянется Россия». Передвижная сцена станет «вожаком» каравана, в котором отправятся по прикамским деревням не только артисты, но и специалисты-консультанты, которых в деревнях нет, и автоклуб станет уже не просто «шоумобилем», но и местом общения.

Первые многофункциональные мобильные культурные центры, приобретённые в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура», доказали свою полезность, а Пермский край продемонстрировал умение эффективно пользоваться новыми возможностями, которые они дают. В будущем году планируется приобретение ещё четырёх «шоумобилей» — уже на средства федерального бюджета.

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