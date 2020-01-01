Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Бездорожье — не повод для бескультурья

Автоклубы, приобретённые в рамках национального проекта «Культура», доберутся до любой отдалённой деревни

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автоклуб

  Министерство культуры Пермского края

Иногда приходится сталкиваться с мнением, что национальный проект «Культура» — это бесконечные вливания федеральных средств в регионы. На самом деле всё сложнее: чтобы доказать, что регион достоин получить федеральные дотации на развитие культуры, он должен продемонстрировать готовность развивать территорию собственными силами. Вот почему внутри национального проекта есть региональная составляющая, и эта составляющая — достаточно существенная.

Именно в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура» в Пермский край в сентябре нынешнего года поступили три многофункциональных мобильных культурных центра. Называли их по-всякому, журналисты полюбили броское слово «шоумобили», однако закрепилось другое название, более привычное — автоклубы.

Автоклуб производства Мытищинской приборостроительной компании — это передвижная сцена, укомплектованная всевозможными современными техническими средствами: здесь и спутниковая связь, и видеопроекция, и световая и звуковая аппаратура. Это не клуб в привычном понимании, поскольку зайти в него нельзя: автомобиль приезжает и раскрывается как конфетная коробка, прекращаясь в сцену на колёсах, а зрители — снаружи. Зато такая машина, оборудованная на базе отечественного ГАЗа, проберётся в любую отдалённую деревню, где давно забыли, что такое концерт или кино.

автоклуб

  Министерство культуры Пермского края

Распределяя бюджетные средства региональной составляющей нацпроекта «Культура», министерство культуры Пермского края самостоятельно определяет приоритетные цели, и одной из важнейших стратегических целей уже не первый год является выравнивание возможностей доступа к культурным ценностям между краевым центром и отдалёнными населёнными пунктами.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин говорил об этом неоднократно: «Наша задача — преодолеть территориальную дискриминацию в социальной сфере, которая сейчас существует между центральными городами и сельской местностью. Благодаря федеральной поддержке мы открываем социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Всё это способствует тому, что у жителей отдалённых территорий Прикамья появляются новые возможности культурного развития…»

Первые три автоклуба, поступившие в Пермский край в сентябре, были переданы Дому народного творчества (ПДНТ) «Губерния». Как рассказала директор ПДНТ Татьяна Санникова, именно «Губерния» занималась тестированием и доводкой «шоумобилей». По её словам, доводка понадобилась серьёзная: полевая проверка потребовала замены части оборудования, поставляемого в комплекте с автомобилем, и ПДНТ работал в тесном контакте с производителем передвижных сцен — Мытищинской приборостроительной компанией.

Отладка понадобилась и административно-управленческая: автоклуб — это не автобус, он не предназначен для перевозки людей, поэтому пришлось создавать новую логистику, новый менеджмент, который занимался формированием и доставкой на место концертных бригад, составлением гастрольных туров (точечные выезды в один населённый пункт — это нерационально, лучше выстраивать сложные маршруты), обеспечением проживания на местах, питания, снабжения всем необходимым.

Задача была непростая, но первые же выезды автоклубов в прикамские деревни показали эффективность этого технического средства. Только в сентябре автоклубы, проехавшие по трём маршрутам, дали около 40 концертов в девяти муниципальных районах. Понятно, что ГАЗы отправлялись в те сёла и деревни, где стационарных клубов нет, — отдалённые, малонаселённые… Аудитория одного концерта составляла от 30 до 100 человек, но всего зрителей набралось за сентябрь около 5000! А какие коллективы перед ними выступали! «Хорус-квартат», «Каравай»… Играли и пели от души, с отдачей.

В октябре и ноябре автоклубы прошли полную отладку и ремонт. Два из них после этого отправились к новым хозяевам — в распоряжение городских управлений по культуре Лысьвы и Чусового. Третий ГАЗ остался в «Губернии» и снова вышел на работу.

К 1 декабря, 15-й годовщине образования Пермского края, состоялся выезд в Краснокамский район с участием коми-пермяцкого народного ансамбля «Шондибан». Татьяна Санникова говорит, что встречали артистов как дорогих гостей. В одной из деревень жительницы пришли в сарафанах поверх шуб, в кокошниках и с домашней выпечкой для приезжих.

Интенсивно работают и автоклубы в Чусовском и Лысьвенском городских округах: выезжают в отдалённые деревни каждый уикенд. Все три команды готовятся к новогодним представлениям: так, в Лысьве подготовили игровую программу «День рождения Деда Мороза». Две ведущие — Потешины — играют со зрителями и совместно готовят подарок Деду Морозу. Им помогают ростовые куклы Рысёнок и Медведь и аниматоры-волонтёры, а Дед Мороз выезжает к зрителям на собачьей упряжке. Завершается программа всеобщим хороводом.

Чусовской автоклуб 27 ноября принял участие в большом событии для деревни Копально. Здесь праздновали 150-летие местного центра культуры и его же новоселье. Многие годы центр культуры располагался в старом здании бывшего храма, а сейчас переехал в помещение бывшей школы. Отныне в одном здании находятся отдел досуга, библиотека, экспозиция музея истории Копально и спортивный зал. В честь этого события передвижная сцена прибыла в село с концертом, в котором выступили артисты из местных сёл — Копально и Верхнее Калино и солист Культурно-делового центра Чусового Сергей Кырмыз.

У «Губернии» на автоклуб обширные планы. Создаётся новогодняя программа, а для следующего, 2021 года здесь задумали большой проект «Здравствуй, провинция!» под девизом «От колодца до колодца тянется Россия». Передвижная сцена станет «вожаком» каравана, в котором отправятся по прикамским деревням не только артисты, но и специалисты-консультанты, которых в деревнях нет, и автоклуб станет уже не просто «шоумобилем», но и местом общения.

Первые многофункциональные мобильные культурные центры, приобретённые в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура», доказали свою полезность, а Пермский край продемонстрировал умение эффективно пользоваться новыми возможностями, которые они дают. В будущем году планируется приобретение ещё четырёх «шоумобилей» — уже на средства федерального бюджета.

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