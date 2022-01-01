Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Обсудили федерально Завершилось заседание оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми под председательством Дмитрия Чернышенко Поделиться Твитнуть

Фото: проектный офис "Пермь-300"

В Перми 25 июня прошло заседание федерального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми. Большинство представителей федеральных министерств, ведомств и бизнес-структур участвовали в заседании по видеосвязи, но председатель оргкомитета — вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко — присутствовал лично.

Ранее в ходе визита в Пермь он побывал на месте будущего строительства многофункциональной спортивной арены и на стройплощадке нового здания Пермской художественной галереи на территории «Завода Шпагина», посетил предприятие «ОДК — Пермские моторы», прогулялся по набережной и присутствовал на молебне в Спасо-Преображенском соборе, где службы проходят в боковом помещении, освобождённом от фондов художественной галереи.





На заседании оргкомитета Дмитрий Чернышенко прежде всего выразил удовлетворение от работы губернатора и правительства Пермского края по развитию городской инфраструктуры и края в целом.





«Отрадно, что многие позитивные изменения приурочены к 300-летию столицы Пермского края», — считает председатель оргкомитета. Он также отметил, что экономические показатели региона по многим позициям опережают средние по Приволжскому федеральному округу и по России в целом, а по некоторым направлениям Пермский край является лидером в стране.





Среди таких направлений — добыча полезных ископаемых, сельскохозяйственное производство, а также жилищное строительство: за 2020-2021 годы и начало 2022 года 172 тыс. семей в Пермском крае улучшили своё жилищное положение, это очень хороший результат.





Мероприятия, посвящённые юбилею Перми, уже начались. О том, как они проходят, рассказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она напомнила, что план основных мероприятий был утверждён в ноябре 2019 года, в апреле 2021 года в него вносились изменения. Общий объём финансирования мероприятий составляет 623,53 млн руб., из них федеральная субсидия — 461,7 млн руб.





План состоит из четырёх разделов и содержит 23 крупных комплексных мероприятия, которые, в свою очередь, включают в себя мероприятия поменьше.





В рамках первого раздела — «Культурно-массовые мероприятия, проведение фестивалей, конкурсов и культурно-просветительских акций» — в учреждениях культуры и на улицах Перми за время с начала подготовки к празднику состоялись 22 культурных события, среди которых закладка камня на месте будущей стелы в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести», а также молодёжные фестивали, выставочные проекты, концертно-театральные программы. Эти события, по экспертным оценкам, в целом собрали около 12 млн зрителей.





Второй раздел плана — «Издательские и информационно-пропагандистские мероприятия». Здесь запланировано издание юбилейного альбома «Пермь на планах города: три века роста» и альбома-путеводителя по коллекции Пермской художественной галереи, создание архива кино- и видеоматериалов о Перми и виртуального видеокаталога с приложением дополненной реальности по более чем 100 объектам монументального искусства, расположенным в Перми.





Третий раздел — «Реставрационные работы на объектах культурного наследия». В 2021 году были завершены реставрационные работы на Театре-Театре (Ольга Ярилова по старинке называла его драматическим театром) и Доме советов с прилегающим к нему Органным залом, а в текущем году, по информации докладчика, будут отреставрированы здания Пермского музыкального колледжа и городской думы.





В рамках четвёртого раздела — «Текущий ремонт зданий муниципальных и государственных учреждений» — завершены ремонтные работы в ДК «Искра» и детской музыкальной школе им. Евгения Крылатова, а в нынешнем году будут отремонтированы ДК им. Кирова и им. Калинина.





Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин кратко доложил, что было сделано со времени предыдущего оргкомитета: разработан фирменный стиль празднования, который активно внедряется в сувенирную продукцию; принято решение о выпуске юбилейной памятной медали, которая будет вручаться людям, вносящим наибольший вклад в развитие города; с органами федеральной исполнительной власти достигнут ряд договорённостей о проведении в 2023 году в Перми событий всероссийского статуса: форума «Россия — спортивная держава» и финала Всероссийской «Студенческой вены».





Так же вкратце губернатор описал семантическое поле, на котором будет строиться идеология праздника. Это самобытность Пермского края: его этническое многообразие, наследие горнозаводской цивилизации, промышленный потенциал, индустрия гостеприимства; это гордость за предков — выходцев из Перми или людей, связанных с Пермью, которые прославили российскую науку, культуру, предпринимательство (в списке значились Дягилев, Чехов, Каменский, Пастернак и Курентзис, а также Строгановы, Мешков, Любимовы, в разделе науки — Попов, Славянов, Цирульников, Соловьёв, Швецов, а из современных IT-компаний — «ЭР Телеком», Miro, Xsolla, Promobot); ещё один семантический «якорь» — это Кама как основа для развития туризма, водных видов спорта и нового уровня судостроительной промышленности; четвёртый семантический якорь — это научный потенциал: по информации Дмитрия Махонина, Пермь входит в топ-7 лидеров научно-технического развития России, и до 2030 года будет реализовано 90 проектов в сфере информационных технологий.





Более подробно губернатор рассказал о программе подготовки к празднику городской инфраструктуры. Эта программа включает в себя 208 объектов, объём инвестиций — 237,4 млрд руб.





Одна из составных частей инфраструктурной программы — «Транспортный каркас», включающий в себя 15 проектов, таких как пермское наземное метро, состоящее из кольцевой и четырёх радиальных линий и 30 платформ и связанное с основными курортно-развлекательными направлениями, такими как Чусовой и Губаха; и развитие ул. Строителей со строительством транспортных развязок на пересечении ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали и на пересечении ул. Вишерской и транссибирской магистрали. Окончание работ на ул. Строителей планируется в 2027 году.





В части инфраструктурной программы, касающейся культуры и спорта, — 29 объектов, среди которых основные — это новое здание Пермской художественной галереи, многофункциональная спортивная арена, краевая музыкальная школа с интернатом для одарённых детей и новый зоопарк.





В разделе инфраструктурной программы, касающемся объектов здравоохранения и образования — 35 объектов, основные — новая инфекционная больница и студенческий кампус в Камской долине, который, по словам Махонина, будет способствовать привлечению в пермские вузы студентов из других регионов.





В разделе «Облик города» — 53 объекта благоустройства: парки, набережные, ремонт улиц и фасадов. В планах этого раздела — создание общественного пространства на месте нынешнего зоопарка, которое планируется профинансировать за счёт конкурса «Малые города и исторические поселения».





В разделе «Объекты культурного наследия» — аж 75 объектов, и среди них есть пять проблемных, о которых губернатор рассказал подробно. Все они находятся в собственности федеральных ведомств, и Пермь не может профинансировать самостоятельно их реставрацию согласно действующему законодательству, а собственники зданий с финансовой помощью не торопятся. Это здание сельхозакадемии (бывшая Мариинская гимназия с церковью святого Георгия), два здания в собственности медицинского университета — бывшая контора братьев Нобель и дом Кувшинского, пострадавший от пожара корпус педагогического университета и здание Уральского филиала академии живописи, ваяния и зодчества. По всем этим знаковым для Перми зданиям нет ясности, и губернатор попросил федеральные министерства помочь с решением судьбы объектов культурного наследия.





О событийной программе, которая разрабатывается к празднованию 300-летия, рассказала Наталья Галкина, недавно назначенная заместителем председателя регионального комитета по подготовке к юбилею.





В структуре праздничных мероприятий будет некое большое центральное событие, а также ключевые события по направлениям «Культура», «Туризм», «Промышленность», «Качество жизни», «Природа и экология». Особый раздел посвящён Каме и малым городским рекам; его центральным событием будет летний фестиваль «Рождение рек». Всего событий будет около 300. Те из них, которые Наталья Галкина назвала — фестиваль уличных театров, «Все стили в силе», «Экофест» — пермякам уже хорошо известны, так же как и Дягилевский фестиваль, который в 2023 году планируется «усилить» как событие, имеющее федеральную и международную известность. Из новых предложений — научно-популярный фестиваль, посвящённый изобретателю радио Александру Попову, партнёром которого может стать Политехнический музей в Москве.





Особая программа разрабатывается для презентации Перми в столицах. Так, планируется совместный фестиваль Мариинского театра и Пермского театра оперы и балета на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.





В финале заседания оргкомитета Дмитрий Махонин ещё раз перечислил те проекты, которые требуют федеральной поддержки: это завершение реконструкции первой очереди аэропорта Большое Савино в 2023 году и реализация второго этапа реконструкции в 2024-27 годах, начало строительства транспортно-пересадочного узла на Перми-II в 2023 году, строительство двух тоннелей на улице Строителей, завершение строительства краевой музыкальной школы, Пермской художественной галереи, краевой инфекционной больницы, реализация проекта многофункциональной спортивной арены и, конечно, флагманские события праздничной программы «Пермь-300».

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