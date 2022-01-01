Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дмитрий Чернышенко осмотрел строительную площадку нового здания Пермской художественной галереи Новая экспозиция галереи должна открыться в апреле 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе рабочей поездки в Пермь, связанной с подготовкой с 300-летию города, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко осмотрел строительную площадку нового здания Пермской художественной галереи на территории «Завода Шпагина».

С ходом работ председателя оргкомитета познакомил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края:

— Основная задача — перевезти художественную галерею из здания Спасо-Преображенского собора, где она занимает всего 3,5 тыс. кв. м, в новое здание площадью 21 тыс. кв. м. Шесть этажей, один этаж подземный. Проект выполнен компанией SPEECH, архитектор Чобан, строительство ведётся компанией «ЛимакМаращСтрой», завершение работ — декабрь следующего года.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о коллекции Пермской художественной галереи и о том, какие находки были сделаны в ходе археологических раскопок на месте строительства.

Дмитрий Чернышенко поинтересовался, как быстро сможет открыться музейная экспозиция после завершения строительства. Алла Платонова ответила, что уже начата реставрация экспонатов перед переездом, их упаковка тоже начнётся заранее, и весь переезд и монтирование новой экспозиции должны занять четыре месяца после сдачи нового здания. Дмитрий Чернышенко предложил придумать и организовать большое международное событие в апреле 2024 года, посвящённое открытию нового художественного музея, «чтобы показать всё это богатство миру». Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил совместить международное открытие новой галереи с Дягилевским фестивалем 2024 года.

Дмитрий Чернышенко выразил пожелание, чтобы к этому же времени смогло состояться первое богослужение в полностью отремонтированном Спасо-преображенском соборе, на которое, по мнению вице-премьера правительства РФ, прибудет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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