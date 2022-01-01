Елена Синица Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил «ОДК-Пермские моторы» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил завод «ОДК-Пермские моторы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Поясняется, что он провёл провел стратегическую сессию по разработке и применению российского программного обеспечения в промышленности. В рабочей встрече также приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, замминстра цифрового развития РФ Максим Паршин, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, губернатор края Дмитрий Махонин, гендиректор АО "ОДК" Александр Артюхов и замгендиректора Александр Иноземцев.





По словам Чернышенко, АО «ОДК-Пермские моторы» — лидер авиационного и промышленного двигателестроения России.





Помимо этого, сообщается, что компания начала тестировать отечественное программное обеспечение и приступила к доработке проектов по замещению импортных отраслевых решений. Например, с ПАО «КАМАЗ» и другими предприятиями машиностроения проводится работа по консолидации функциональных требований к российским решениям.





«Считаю важным, чтобы «ОДК-Пермские моторы» стал одним из центров компетенций, взял на себя задачи якорного заказчика и совместно с Минцифры включился в проработку ТЗ для отечественных предприятий-производителей промышленного ПО. Например, по наиболее критичным направлениям — системам проектирования и инженерного анализа», — сказал Чернышекно.

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