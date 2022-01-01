Елена Синица Расширение перечня пострадавших отраслей, имущественная поддержка и налоговые каникулы Всё это войдёт во второй пакет мер помощи бизнесу в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Глава краевого минэка Эдуард Соснин 6 апреля представил предложения для второго пакета мер поддержки бизнеса. Они были озвучены на заседании краевого штаба, который занимается разработкой оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.

Поддержка бизнеса VS Социальные обязательства





Общественные организации и уполномоченный по защите прав предпринимателей подготовили 116 предложений по поддержке бизнеса. Ещё 51 предложение поступило в минэк от депутатов краевого парламента, сообщил Эдуард Соснин.





«Правительство Пермского края рассматривает предложения, в том числе, с оглядкой на сбалансированность бюджета. Принятие решений для нас всегда определённого рода весы: на одной чаше — поддержка бизнеса, на другой — социальные обязательства перед гражданами», — сказал Эдуард Соснин.





Глава минэка также добавил, что власти «не всесильны», и когда решения связаны с федеральным законодательством, не всегда удаётся повлиять на его изменение. В результате на данный момент реализовано (либо на федеральном, либо на региональном уровне) 22 предложения, приняты в работу 49. Кроме этого, исходя из обращений были сформированы предложения по новым мерам поддержки.





Расширение перечня пострадавших отраслей

Одной из мер, предлагаемых к включению во второй пакет, стало расширение перечня пострадавших отраслей, которые могут применять пониженные налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения.

Так, по словам Соснина, к таким отраслям предлагается отнести производство пищевых продуктов (муки, мяса, хлеба, молочной продукции, напитков и круп).

Кроме этого, к числу пострадавших отраслей добавят СМИ: телевизионное и радиовещание, деятельность информагентств, периодические публикации.





Имущественная поддержка и налоговые каникулы

Ранее на федеральном уровне предлагалось продлить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП по упрощённой и патентной системам налогообложения. Срок продления — до 2024 года включительно. Сейчас краевые власти прорабатывают это предложение.

Есть предложения об имущественной поддержке. По налогу на имущество для микропредприятий могут убрать условие для получения налогового вычета в 100 кв. м. Отметим, что к микропредприятиям относятся организации с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн руб. в год.

Со слов Эдуарда Соснина, этой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 500 предприятий.





Арендная плата

Также предлагается отменить увеличение арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в краевой собственности. Аналогичное решение может быть принято и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Об этом на заседании штаба сообщила министр имущественных и земельных отношений Пермского края Лариса Ведерникова.

Помимо этого, могут отменить увеличение арендной платы по договорам аренды государственного имущества. При этом она отметила, что власти будут рекомендовать органам местного самоуправления принять соответствующие нормативные акты.

Губернатор края поддержал озвученные меры поддержки и поручил профильным ведомствам подготовить всю необходимую нормативно-правовую базу в максимально короткие сроки.





Меры поддержки занятости населения

С докладом также выступил глава краевого минсоца Павел Фокин. По его словам, для решения вопросов занятости регион потратит 627,9 млн руб. (из них 560,9 млн руб. — федеральные средства).





«Основной вектор в 2022 году — не увеличение пособий по безработице, а поддержка работодателей и занятость населения, создание новых рабочих мест», — сказал Фокин.





В частности, средства пойдут на возмещение затрат на временную занятость работников при изменении режима работы, на профессиональное обучение через центр занятости, на выплату зарплат при приёме на работу молодёжи (до 30 лет).

Так, на финансовое обеспечение затрат на временную занятость работников направят 278,5 млн руб. Этой суммы хватит более чем на 4 тыс. работников предприятий.

Субсидия предоставляется на каждого работника в размере от 20 до 30 тыс. руб. Кроме этого, работодателю однократно выплачивается 10 тыс. руб. на оснащение каждого рабочего места.

Максимальный период участия во временной занятости — три месяца. Чтобы получить субсидию, работодателю нужно разместить сведения об изменении стандартного режима на портале «Работа в России», определить перечень временных работ. Затем необходимо подать заявку в центр занятости о предоставлении субсидии.

Также предоставляются субсидии на обучение сотрудников промпредприятий, находящихся под риском сокращений и в режиме простоя. На эти цели направят 120,9 млн руб. Мера поддержки охватит чуть больше 2 тыс. работников. На каждого обучающегося выделяется почти 60 тыс. руб. Важно, что предприятие должно быть включено в региональную программу обучения с указанием перечня профессий и численности участников.





Ранее принятые меры поддержки

В апреле вступил в силу ряд федеральных мер поддержки для бизнеса. Так, отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021 и 2022 годах. Также фиксируется кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и землю для физлиц и организаций на уровне 1 января 2022 года.

Помимо этого, под «налог на роскошь» будут попадать автомобили, приобретённые с 1 января 2022 года, стоимостью от 10 млн руб. (ранее — от 3 млн руб.). Для IT-компаний вводится нулевая ставка по налогу на прибыль.

Напомним, депутаты заксобрания также поддержали несколько законопроектов об изменении условий налогообложения для бизнеса. Так, в первом чтении поддержано расширение категорий налогоплательщиков, которым будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет. Второе чтение законопроекта состоится в апреле.

Кроме этого, в двух чтениях депутаты одобрили снижение налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения для пострадавших отраслей и законопроект об установлении льготы по налогу на имущество организаций. Предполагается, что владельцы торгово-офисных помещений смогут получить скидку по этому виду налога в размере 50%.

В то же время, последнюю меру поддержки депутат Юрий Борисовец назвал «вредной», высказав мнение, что она «автоматически убьёт предприятия».

Помимо этого, для приоритетных проектов в регионе снижают требование по объёму вложений.

Дополнительно к общероссийским и региональным мерам поддержки бизнеса администрация Перми разработала свой комплекс мер для тех предпринимателей, кто больше других может пострадать в новых экономических условиях.

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