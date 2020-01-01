Понять, простить и отпустить Правоохранительная система пока бессильна перед пермяком, который успешно уклоняется от требований кредиторов и безнаказанно калечит бывшего партнёра по бизнесу Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В начале декабря 2020 года «Новый компаньон» сообщал о наезде на предпринимателя Андрея Логинова возле здания Арбитражного суда Пермского края. Сбивший Андрея водитель «Рено Логан» Владимир Доможиров, перед этим проиграл судебный процесс, где показания Логинова сыграли не последнюю роль. Прямо в здании суда, по словам Логинова, Доможиров нападал на него при свидетелях, одновременно угрожая «вырезать» всю его семью. На судебных приставов, к которым Андрей Логинов обращался во время нападения за помощью, такое поведение участника судебного процесса не произвело никакого впечатления.

Впрочем, позже Логинов убедился, что его обидчику сходит с рук не только нападение на него, но и многомиллионные финансовые махинации. Несмотря на убедительные доказательства, полиция не спешит привлекать к ответственности Доможирова — ни за нанесение телесных повреждений, ни за возможное мошенничество.

Партнёр угрожает убийством

У Логинова и Доможирова был совместный топливный бизнес. Им принадлежало несколько АЗС в Пермском крае. Материальные активы принадлежали ООО «ОЙЛ-Транзит» (собственник 100% Владимир Доможиров), операционную деятельность осуществляли ООО «Станция», где учредителем являлась жена Андрея Логинова и ИП Анися Доможирова (жена Доможирова). Директором «Станции» был родной брат Владимира Доможирова — Пётр.

Проблемы в отношениях, как водится, стали следствием финансовых проблем. В 2018 году на топливном рынке произошёл кризис. Политическим решением были «заморожены» отпускные цены, при этом взлетели оптовые. Множество небольших операторов АЗС были вынуждены прекратить свою деятельность по причине нерентабельности. В той же ситуации оказался и бизнес Логинова и Доможирова.

Любое банкротство сопровождается удовлетворением требований кредиторов. «ОЙЛ-Транзит» и «Станция» активно кредитовались — как в банках для пополнения оборотных средств, так и у поставщиков топлива. Долги перед кредиторами составляли около 190 млн руб. Андрей Логинов хорошо знает банковский бизнес, поскольку много лет работал в этой сфере. Он пытался договориться о реструктуризации и отсрочке кредитов. Одновременно вёл переговоры с другими кредиторами и рассчитывался с ними за счёт продажи личного имущества: квартиры, загородного дома, машины.

Его партнёр Владимир Доможиров, как рассказывает Логинов, занял иную позицию: ничего никому не платить, на телефонные звонки не отвечать. При том, что его квартира также была заложена за долги, в суде по этому поводу он заявлял, что деньги якобы он отдал Логинову, но тот их просто «не донёс» до кредиторов.

В суде Андрею Логинову удалось доказать, что эти слова не соответствуют действительности. Квартиру Доможиров потерял — и потерял также хладнокровие, угрожая бывшему партнёру и совершив на него тот самый наезд на автомобиле.

С тех пор прошло полгода. По заявлению Андрея Логинова в полицию возбудили дело об угрозе убийством. Но зафиксированные им травмы почему-то не стали основанием для дела о нанесении телесных повреждений, что квалифицируется как более тяжкое преступление.

«Станция» довела до Майями

Когда между бывшими партнёрами возник разлад, Пётр Доможиров был уволен. Собственник ООО «Станция» назначила директором своего супруга — Андрея Логинова. Тот начал разбираться в деятельности фирмы, запрашивая банковские выписки и заказывая аудиторские проверки. В результате он собрал, по его словам, «несколько коробок» документальных доказательств о выводе Владимиром Доможировым и его братом крупных сумм со счетов предприятия.

«Я выяснил, что с 2019 года в адрес Владимира, Петра, Аниси Доможировых со счетов «Станции» выплачивалась заработная плата в крупных, не соответствующих реальности суммах. В то время на счетах уже лежали исполнительные листы, поступающие средства списывались банками-кредиторами в безакцептном порядке, и единственным способом вывести деньги с расчётного счета была выплата заработной платы: её очередность выше, чем по исполнительным листам. При этом, сам Владимир и его супруга Анися, даже не были оформлены в качестве работников ООО «Станция». Также я выявил существенную переплату «Станции» в адрес «ОЙЛ-Транзит» по договорам аренды АЗС. По счетам кассы отсутствовали остатки денежных средств. На всех АЗС были сменены кассы на некое ООО «Инком», которое, по данным из открытых источников, зарегистрировано на мать Доможирова. Также был установлен банковский терминал некоего ООО «Тэкко» которое оформлено на родственника Доможирова Станислава Корсунаа. Чеки отбивали на ООО «Инком», но поскольку терминал был установлен от имени ООО «Тэкко», это помогало избежать ответственности по новым долгам, которые создал за последний год «Инком», — рассказывает Андрей Логинов.

Как следует из проверок, без всяких на то оснований на карты родственников Доможирова было переведено более 30 млн руб. Были изъяты и наличные средства, говорит Логинов, но точному подсчёту эти деньги не поддаются. С учётом переплат «ОЙЛ-Транзиту», по оценкам Андрея Логинова, было выведено около 60 млн руб. Распродавались и товарные остатки, имущество «ОЙЛ-Транзита», говорит предприниматель.

Поэтому неудивительно, считает Логинов, что в ходе банкротства его партнёру удалось не только избежать ответственности, но и неплохо «заработать». Этот вывод Андрея косвенно подтверждается ещё одним фактом — правда, неофициально. В начале 2021 года в полиции ему сообщили, что Доможиров покинул страну. По данным системы отслеживания билетов, последним пунктом назначения был аэропорт Майами, США. Когда Андрей Логинов спрашивал у полицейских, почему бы не объявить Доможирова в розыск, ему отвечали: нет оснований, поскольку он выходит на связь, отвечает на телефонные звонки.

К слову, на связь Доможиров действительно выходил — он звонил одному из кредиторов по номеру, который зарегистрирован в штате Флорида. И это ещё раз подтверждает, что он действительно уехал в США. При этом по известному пермскому номеру дозвониться, чтобы получить комментарий, до него не удалось.

Впрочем, у правоохранительной системы России есть возможности для действий и в таких случаях. Было бы желание. Недавний тому пример — экстрадиция с Кипра по требованию Генпрокуратуры экс-председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева, который обвиняется в многомиллионной растрате средств банка.

В данном же случае Андрей Логинов считает, что при такой позиции правоохранительных органов у Владимира Доможирова есть все шансы избежать наказания. Даже если будет возбуждено дело по статье о нанесении телесных повреждений средней тяжести, срок давности по ней составляет два года. Полгода из них уже прошло. Оставшееся время бывший партнёр вполне может провести в комфорте на Майями — средства на это у него есть.

Кредиторы, в свою очередь, подали заявления о возбуждении в отношении Доможирова дела по признакам мошенничества. Однако и это дело так и не возбудили.

«В самом деле, ну что он такого сделал? Это же не одиночный пикет, не пост в соцсети и не брошенный в сторону полицейских пластиковый стаканчик. За это мгновенно оказался бы за решёткой. А тут «кинул» несколько поставщиков, пару банков да бывшему партнёру кости переломал — подумаешь. Во всяком случае, пока позиция правоохранительной системы по отношению к Владимиру Доможирову именно так и выглядит: понять, простить и отпустить», — заключает Андрей Логинов.

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