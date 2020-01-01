В Перми совершено нападение на директора торговой компании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отделе полиции №1 (Дзержинский район) ищут свидетелей ДТП, случившегося 4 декабря около 16:30 возле здания Арбитражного суда на ул. Екатерининской, 177. Автомобиль «Рено Логан» совершил наезд на 37-летнего Андрея Логинова, директора одной из торговых компаний. В результате у пострадавшего диагностированы травмы.

Наезду предшествовала судебная тяжба, в которой Логинов выступал в качестве третьего лица, а сидевший за рулём «Рено Логана» водитель Владимир Д. был истцом, проигравшим процесс. Как сообщает в своём заявлении в полицию Андрей Логинов, прямо в здании суда при свидетелях проигравший участник процесса нанёс ему удар, а затем при свидетелях произносил угрозы, в частности, заявляя, что «всех вырежет», имея в виду семью Логинова. Рассмотрел Андрей Логинов и номер наехавшего на него автомобиля: к464нк159.

На видео с камер наблюдения видно, что «Рено Логан» двигался прямо на пешехода, хотя имел возможность отвернуть и не допустить наезда. В то же время, по словам Андрея Логинова, представителям ГИБДД Владимир Д. заявил, что автомобиль просто «скользил» по дороге, после чего его отпустили. Сейчас Логинов опасается за свою безопасность, предполагая, что нападавший осуществит свои угрозы.

В отделе полиции №1 просят всех свидетелей происшествия позвонить по тел. +7 (342) 246-79-00.

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