Мария Сыропятова Иногда они открываются В Перми появилось несколько новых кафе Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Несмотря на падение оборота индустрии общественного питания в прошлом году почти на треть, в Перми продолжают открываться новые кафе и рестораны. Эксперты говорят, что на такой жест решились в основном те, кто рассчитывает на молодую аудиторию и не боится «ковида», однако в целом в отрасли пик кризиса пройден.

В конце 2020 — начале 2021 года в Перми открылись:

— второе вегетарианское кафе «Огород» (Революции, 24);

— корейское кафе «Саджа» (ул. Ленина, 67);

— индийская кухня Kari by Kumar (ул. Куйбышева, 69);

— пиццерия Novopomodoro (ул. Пермская, 84);

— второе кафе Lemon tree (ул. 25 Октября, 1).

Весной анонсировано открытие второго гастробара Meduza на ул. Сибирской, 53 и второго кафе-кондитерской Caramella на ул. Толмачёва, 32.

Лето 2020 года не пережили:

— китайский ресторан Made in China (ул. Островского, 76б);

— кофейня «Шоколадница» (Комсомольский проспект,7);

— ресторан The Place 81/10 (Комсомольский проспект, 81);

— кофейня «Виолет» (Комсомольский проспект, 49);

— кафе Loft 19 (ул. Сибирская, 19).

На продажу выставлены кондитерская «Кондитория» (ул. Революции, 24) в ЖК «Новый центр» и бар «3X3» (ул. Пермская, 70). Уже объявили о закрытии в марте 2021 года кафе Mishka.food (ул. Осинская, 19).

Владелец теперь уже сети из двух пиццерий Novopomadoro Максим Минин рассказывает, что «желание» открыть новое заведение появилось ещё в 2015 году.

«В первой пиццерии в Старокирпичном переулке с момента открытия уже было тесновато, — говорит Минин. — Гостей приходило больше, чем можно было посадить за столики. Очень долго искали подходящее помещение. Когда в августе 2020 года после закрытия магазина освободилось помещение на ул. Пермской, мы с командой с головой бросились в эту авантюру. Приглядывались к нему давно, обидно было бы упустить. Красивое старинное здание, светлое помещение с десятью окнами, с интересной конфигурацией зала и удобным для нас размером. Если в Toropomadoro могли принимать одну компанию до шести человек, то на новом месте благодаря большим размерам помещения — уже несколько таких компаний. После открытия автомобильного движения ул. Пермская заметно оживает. Никогда не делали ставку на пешеходный или автомобильный трафик, но для нас открытие автомобильного движения скорее плюс, чем минус».

При этом, по словам Максима Минина, ставка в новой пиццерии сделана на отработанный в первом заведении формат: выпечку пиццы в дровяной печи и привычное меню.

Управляющий партнёр группы компаний Cup by cup (две кофейни с одноимённым названием, чайный дом «Грибушин» и два кафе Lemon tree) Иван Стекачёв рассказывает, что открытие второго кафе Lemon Tree в начале 2021 года — результат двухлетней работы над проектом.

«У нас планы на открытие были очень давно, и если бы не пандемия, то мы открылись бы ещё несколько месяцев назад, — отмечает Иван Стекачёв. — Молодые активные ребята будут открывать свои собственные кафе, кофейни или рестораны. Будущее, скорее, за теми, кто сделает ставку на авторские заведения. Теми, кто сможет доказать свою уникальность потребителю. Ну и, конечно, останутся те, у кого уже есть своё имя и аудитория».

В любой отрасли есть всегда есть те, кто показывает большую эффективность, говорит директор ресторанной группы «Фо-Рест» («Дунай», «Монтенегро», «Меконг», Les Marches) Вадим Яхнин. Для них кризис — лучше время для открытия или ребрендинга.

«Открываются сейчас, прежде всего, те, кто заточен под более молодую аудиторию. Они COVID-19 не боятся», — говорит Яхнин. В целом, по его словам, «ямка» уже пройдена и «дальше должно быть улучшение». В январе и феврале многие заведения общепита вышли на привычный для этого времени года уровень выручки.

По мнению специалиста агентства недвижимости «Территория» Дмитрия Ничипоренко, количество предложений на рынке аренды помещений под кафе и рестораны сейчас растёт.

«Кафе и рестораны сейчас чаще закрываются, поэтому арендодатели зачастую готовы идти на скидки арендаторам, — отмечает Дмитрий Ничипоренко. — Но есть и помещения, которые всегда будут востребованы у рестораторов, а значит, и цена не должна падать. Например, панорамное остекление увеличивает её примерно на 10%. Посетителям нравится находиться в помещении, где много света и пространства. В последнее время у рестораторов пользуются спросом помещения, вытянутые вдоль фасада, с большой площадью панорамного остекления. Клиенты любят сидеть за столиками и наблюдать из окон за происходящим на улице».

По мнению Дмитрия Ничипоренко, преимуществами также обладают места в историческом центре Перми с возможностью разместить рядом летнее кафе.

Кофейни (благодаря привычке клиентов брать кофе и десерты навынос) пострадали из-за ограничений в связи с пандемией меньше ресторанов и кафе. Но владельцы кофеен не ожидают бума открытий в этом секторе этой весной.

«За каждым падением следует рост, сейчас освободилось много помещений, — отмечает совладелец двух кофеен Forrest Александр Заетдинов. — Арендодатели ищут новых клиентов и готовы предоставить существенные скидки. Поэтому понятно желание тех, кто устоял на рынке, в момент кризиса арендовать удобное помещение и открыть новый проект. Но таких сейчас немного, бума массового открытия в нашем секторе ждать не стоит. Скорее, можно прогнозировать трансформацию ранее запущенных проектов в сторону расширения предложения. Может быть, это будут оригинальные десерты, интересные варианты перекусов или завтраки».

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