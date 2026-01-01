В Мотовилихинском пруду Перми утонул мужчина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 5 августа, из Мотовилихинского пруда в Перми извлечено тело 60-летнего мужчины. Для спасательных работ от РСЧС привлекались четыре человека и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Личность погибшего устанавливается.

В тот же день, напомним, около 12:00 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в пруду п. Бородулино очевидцы обнаружили тело мужчины. Личность погибшего уже установлена.

Оба инцидента произошли в районах, где купание запрещено и не предусмотрены условия для безопасного отдыха.

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