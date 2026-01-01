В Прикамье в необорудованном для купания пруду утонул мужчина Купание в запрещенном месте стоило жизни Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В п. Бородулино Пермского края произошло ЧП: из акватории пруда, не оборудованного для купания, очевидцы извлекли тело мужчины. На территории были установлены знаки «Купание запрещено». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с инцидентом в МЧС по региону напоминают, что нельзя купаться в необорудованных местах, всегда нужно надевать спасательный жилет и не заходить в воду уставшим или перегревшимся.

Кроме того, важно обращать внимание на информационные знаки и таблички «Купание запрещено».

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