В Прикамье компания-поставщик древесины осталась без имущества из-за большого долга Приставы взыскивают с неё почти 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае судебные приставы арестовали имущество одной из старейших компаний региона — АО «Верхне-Камская сплавная контора» (ВКСК). Меры принудительного взыскания приняты в рамках исполнительного производства по налоговой задолженности предприятия, которая составляет почти 2,9 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным Rusprofile, финансовое положение компании резко ухудшилось в 2025 году: выручка снизилась на 21% и составила 83 млн руб., а чистая прибыль сократилась на 70%, до 11 млн руб.

Как рассказали изданию «Коммерсантъ-Прикамье» представители самой организации, критическая ситуация возникла из-за невыплаты основного и единственного контрагента — целлюлозно-бумажного комбината АО «Соликамскбумпром». По словам руководства ВКСК, заказчик задолжал за поставку древесины 62 млн руб. (из них 18 млн — за 2025 год и еще 44 млн составляют текущие обязательства).

В компании заявили, что уже три месяца не могут выплатить зарплату сотрудникам. Обратиться в арбитражный суд для принудительного взыскания средств с заказчика невозможно из-за отсутствия денег на ведение процесса.

АО «Верхне-Камская сплавная контора», зарегистрированное в 1992 году (фактически ведёт деятельность в Гайнском районе с 1939 года), является градообразующим предприятием для посёлка Харино. Сегодня там трудятся 49 человек, других работодателей в населенном пункте нет. Компания занимается внутренним водным грузовым транспортом, перевозкой и транспортировкой древесины.

Напомним, с марта 2023 года «Соликамскбумром» стал ответчиком по 209 судебным делам, общая сумма претензий по которым превышает 2,49 млрд руб. К весне 2026 года компания получила иски на 1,35 млрд руб. Наибольшие суммы взыскивают поставщики ресурсов и логистические предприятия. В частности, 23 марта Арбитражный суд Пермского края арестовал счета «Соликамскбумпрома» и ООО «Соликамская ТЭЦ» на 380 млн руб. по иску «Газпрома», поданному в феврале.

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