В Прикамье судебные приставы взыскивают с Соликамской ТЭЦ более 87,7 млн рублей У предприятия долги за газ, тепло и электроэнергию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Соликамская ТЭЦ», дочернее предприятие «Соликамскбумрома», задолжало 87 млн 786 тыс. 207.69 руб. по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Эти данные следуют из базы федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство открыто 29 июля этого года. Взысканием занимается Специализированный отдел судебных приставов по Пермскому краю.

Как ранее писал «Новый компаньон», с марта 2023 года крупнейшее предприятие бумажной промышленности Прикамья — «Соликамскбумром» — стало ответчиком по 209 судебным делам, общая сумма претензий по которым превышает 2,49 млрд руб. К весне 2026 года компания получила иски на 1,35 млрд руб. Наибольшие суммы взыскивают поставщики ресурсов и логистические предприятия. В частности, 23 марта Арбитражный суд Пермского края арестовал счета «Соликамскбумпрома» и ООО «Соликамская ТЭЦ» на 380 млн руб. по иску «Газпрома», поданному в феврале.

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