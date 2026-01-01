В Прикамье кредиторы «Соликамскбумпрома» требуют возврата долгов Иски к предприятию достигли почти 2,5 млрд рублей

Константин Долгановский

АО «Соликамскбумпром» оказался на грани банкротства, поскольку его кредиторы активно добиваются возврата средств. Только в марте 2026 года на счета предприятия были наложены аресты на сумму свыше 650 млн руб. в рамках обеспечения исков. На это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В частности, с марта 2023 года «Соликамскбумпром» стал ответчиком по 209 судебным делам, общая сумма претензий по которым превышает 2,49 млрд руб. С начала текущего года компания получила иски на 1,35 млрд руб. Наибольшие суммы взыскивают поставщики ресурсов и логистические предприятия. Так, 23 марта Арбитражный суд Пермского края арестовал счета «Соликамскбумпрома» и его дочернего предприятия ООО «Соликамская ТЭЦ» на 380 млн руб. по иску «Газпрома», поданному в феврале.

Логистическая компания «Рейлшип сервис» в начале марта добилась ареста счетов, требуя 287 млн руб. Пермская энергосбытовая компания также подала иск на более 62 млн руб., по которому тоже приняты обеспечительные меры.

Во вторник, 24 марта, ООО «Кэпитал-Авто» заявило о намерении инициировать банкротство комбината, ранее взыскав с него чуть более 40 млн руб. Мировое соглашение, заключённое в декабре 2025 года, было аннулировано, и 25 марта суд ввел принудительное исполнение.

