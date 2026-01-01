СК России возьмёт на контроль расследование дел о нарушении жилищных прав в Прикамье Александр Бастрыкин ждёт доклад от местных следователей Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о расследовании уголовных дел, возбуждённых по фактам нарушения жилищных прав граждан. Информация об этом появилась после публикаций в социальных сетях.

Согласно сообщениям жителей, критическая ситуация сложилась сразу в двух городах региона: в Соликамске и Кунгуре.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Соликамске в мае этого года во дворе 12-квартирного дома, признанного аварийным ещё в 2017 году, загорелись нежилые постройки. Огонь частично уничтожил крышу, из-за чего дождевая вода заливает квартиры. Жильцы до сих пор не расселены. Местные власти отказываются проводить ремонт, ссылаясь на аварийный статус здания, при этом меры по переселению людей тоже не принимаются.

В Кунгуре жильцам дома, который был признан аварийным в 2025 году, предлагают восстановить сгоревшую ещё в 2024 году крышу за собственный счёт. Из-за отсутствия ремонта дожди заливают квартиры.

По обоим инцидентам следственные органы СК России по Пермскому краю уже возбудили уголовные дела.

Александр Бастрыкин потребовал от главы регионального управления Дениса Головкина предоставить информацию не только о ходе расследования, но и о конкретных мерах, которые принимаются для защиты прав пострадавших граждан и их расселения из опасного жилья.

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