В Прикамье возбуждены уголовные дела по факту нарушения жилищных прав людей в Кунгуре и Соликамске Жители не могут добиться от местных властей переселения из аварийного жилья Поделиться Твитнуть

Фото: Народный фронт | Пермский край / t.me/nf_perm

В Соликамске и Кунгуре люди вынуждены выживать в аварийных домах под дырявыми крышами. В мае этого года во дворе 12-квартирного дома № 5 по ул. Водников в Соликамске сгорели нежилые постройки, из-за чего огонь частично уничтожил кровлю. Теперь осадки заливают квартиры второго этажа и попадают на электропроводку, хотя здание признали непригодным для жизни ещё в 2017 году с планом расселения до декабря 2025-го. Об этом сообщили в реготделении Народного фронта в Пермском крае.

Похожая ситуация сложилась в Кунгуре: дом № 20 по ул. 9 Января получил статус аварийного в 2025 году после пожара годом ранее; из-за отсутствия крыши дождь заливает три квартиры, а на стенах от сырости растёт плесень.

По данным Народного фронта, местные власти отказываются решать проблему, ссылаясь на то, что восстановление кровли является капитальным ремонтом, который должны оплачивать сами жильцы. В результате людей не расселяют и при этом требуют скинуться на починку — работы в Кунгуре чиновники оценили в 837 тыс. руб., собрать которые у жителей нет никакой возможности. Не требуя нового жилья или компенсаций, люди просят лишь сделать простую односкатную крышу для безопасного проживания. По этим фактам «фронтовики» обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку действий должностных лиц, так как граждане продолжают жить в опасных условиях.

Фото: Народный фронт | Пермский край / t.me/nf_perm

В связи с этим прокуратура начала проверку. Во время надзорных мероприятий представители ведомства оценят соблюдение требований федерального законодательства со стороны ответственных лиц при рассмотрении вопроса устранения повреждений общедомового имущества.

Кроме того, следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела и следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовные дела по факту нарушения жилищных прав граждан. Следствие даст правовую оценку действиям чиновников.

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