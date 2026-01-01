Девелопер «Ингрупп» приступает к подготовке сноса бывшего ресторана «Живаго» в Перми
На месте планируется построить многофункциональный административно-торговый комплекс
Пермский застройщик «Ингрупп» через свою дочернюю структуру ООО СЗ «Стром» формирует план реновации участка на улице Ленина, 37, где располагался бывший ресторан «Живаго». Объект был выкуплен компанией в 2023 году. Как сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в пресс-службе девелопера, планов по продаже территории нет.
На месте снесённого здания планируется возвести многофункциональный административно-торговый комплекс высотой от пяти до семи этажей, состоящий из нескольких секций. Проект предусматривает создание подземного паркинга и благоустройство прилегающей территории.
Юридическая возможность демонтажа появилась осенью 2024 года после получения разрешения от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В инспекции установили, что здание ресторана не является объектом культурного наследия и не охраняется в рамках достопримечательного места «Комсомольский проспект».
При этом проектные работы ограничены статусом земли: участок находится в границах федерального археологического достопримечательного места «Пермь Губернская, поселение». Из-за этого инспекция запретила использовать взрывной или термический способы сноса во избежание повреждения грунта. Демонтаж разрешено проводить исключительно механическими методами — с помощью экскаватора-разрушителя со специальными навесными устройствами. На данный момент фактические работы по сносу конструкций ещё не начаты.
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