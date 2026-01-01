Девелопер «Ингрупп» приступает к подготовке сноса бывшего ресторана «Живаго» в Перми На месте планируется построить многофункциональный административно-торговый комплекс Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский застройщик «Ингрупп» через свою дочернюю структуру ООО СЗ «Стром» формирует план реновации участка на улице Ленина, 37, где располагался бывший ресторан «Живаго». Объект был выкуплен компанией в 2023 году. Как сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в пресс-службе девелопера, планов по продаже территории нет.

На месте снесённого здания планируется возвести многофункциональный административно-торговый комплекс высотой от пяти до семи этажей, состоящий из нескольких секций. Проект предусматривает создание подземного паркинга и благоустройство прилегающей территории.

Юридическая возможность демонтажа появилась осенью 2024 года после получения разрешения от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В инспекции установили, что здание ресторана не является объектом культурного наследия и не охраняется в рамках достопримечательного места «Комсомольский проспект».

При этом проектные работы ограничены статусом земли: участок находится в границах федерального археологического достопримечательного места «Пермь Губернская, поселение». Из-за этого инспекция запретила использовать взрывной или термический способы сноса во избежание повреждения грунта. Демонтаж разрешено проводить исключительно механическими методами — с помощью экскаватора-разрушителя со специальными навесными устройствами. На данный момент фактические работы по сносу конструкций ещё не начаты.

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