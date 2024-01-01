Инспекция по охране ОКН запретила взрывать бывший ресторан «Живаго» в Перми Здание снесут путём механического обрушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края после проведения историко-культурной экспертизы дала разрешение на снос здания по ул. Ленина, 37 в Перми, где раньше располагался ресторан «Живаго». Соответствующий документ опубликован на сайте инспекции 21 октября.

В заключении указано, что данное здание не является объектом культурного наследия и не попадает под охрану в рамках достопримечательного места «Комсомольский проспект». При этом участок, на котором расположился бывший ресторан, находится в пределах территории объекта археологического наследия федерального уровня — достопримечательное место «Пермь Губернская, поселение». В связи с этим снос здания запрещается осуществлять путём взрыва или термическим способом, что может привести к повреждению земельного участка.

Разрешение на демонтаж здания дано только с использованием механических методов, включая обрушение конструкций при помощи специальной техники — «экскаватора-разрушителя» с различными навесными устройствами.

Ранее «Новый компаньон» писал, что компания «Ингрупп», купившая здание бывшего ресторана, планирует на этом месте возвести многофункциональный административно-торговый центр.

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